باشگاه فجر سپاسی پس از نتایج ضعیف و شکست سنگین مقابل سپاهان، رسول خطیبی را از سرمربیگری این تیم برکنار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- باشگاه فجر سپاسی شیراز از پایان همکاری با رسول خطیبی، سرمربی این تیم، خبر داد. این تصمیم در پی کسب نتایج ضعیف فجر سپاسی و شکست پرگل مقابل سپاهان اتخاذ شده است. به این ترتیب، خطیبی از هدایت نماینده شیراز کنار رفت تا این تیم در ادامه رقابت‌ها با سرمربی جدید به کار خود ادامه دهد.

بر اساس اعلام باشگاه فجر سپاسی، سرمربی جدید این تیم به‌زودی معرفی خواهد شد.

شب گذشته محمد نوری سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت نیز از این تیم جدا شد و پیش از آن مجتبی حسینی نیز از هدایت تیم نساجی کنار رفت و خطیبی سومین سرمربی لیگ برتری فوتبال است که در طول هشت هفته از سمت خود برکنار می شود.

 

برچسب ها: رسول خطیبی ، فجر سپاسی شیراز
خبرهای مرتبط
معرفی مدیرعامل جدید باشگاه شهید سپاسی شیراز
تازه‌وارد لیگ برتر نقره داغ شد
لیگ برتر فوتبال؛
فجر ۱ - ۱ مس رفسنجان/ زردپوشان شیرازی در خانه از شکست گریختند + فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
کیون
۱۸:۵۹ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
مربی نیست باید زودتر عوض میشد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۷ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
شکست بدی بود
۰
۰
پاسخ دادن
ناهید کیانی به نیمه نهایی گرندپری ۲۰۲۶ پاریس نرسید
منچستریونایتد ۱ - ۱ تاتنهام/ تیم مایکل کریک خیال بردن ندارد! + فیلم
عزیزی: بعد از هفت ساعت به فرودگاه بغداد رسیده‌ایم/ نمی‌دانیم چگونه باید برای بازیکنان غذا تهیه کنیم + فیلم
مهدی رجب زاده سرمربی فجرسپاسی شد + عکس
تقابل پیکان - شمس آذر برنده نداشت + فیلم
پاری سن ژرمن ۳ - ۱ لومان/ شاگردان انریکه به رده پنجم لوشامپیونه رسیدند + فیلم
آگزبورگ ۲ - ۲ بایرن مونیخ/ توقف باواریایی‌ها با اشتباه مهلک مانوئل نویر + فیلم
بارسلونا۳ - ۰ختافه/ بارسلونا با برد قاطع مقابل ختافه صدرنشین ماند
چلسی ۵ - ۱ بورنموث/ آبی پوشان لندنی در استمفوردبریج جشنواره گل بپا کردند + فیلم
تهران فاتح مسابقات فلوربال قهرمانی کشور شد
آخرین اخبار
رئال مادرید ۱ - ۰ ویارئال/ کهکشانی‌ها در شب اخراج وینیسیوس هم بردند + فیلم
پاری سن ژرمن ۳ - ۱ لومان/ شاگردان انریکه به رده پنجم لوشامپیونه رسیدند + فیلم
بارسلونا۳ - ۰ختافه/ بارسلونا با برد قاطع مقابل ختافه صدرنشین ماند
مهدی رجب زاده سرمربی فجرسپاسی شد + عکس
منچستریونایتد ۱ - ۱ تاتنهام/ تیم مایکل کریک خیال بردن ندارد! + فیلم
اینتر۳ - ۰پارما/ اینتر با برد ۳ گله صدرنشین ماند
تهران فاتح مسابقات فلوربال قهرمانی کشور شد
چلسی ۵ - ۱ بورنموث/ آبی پوشان لندنی در استمفوردبریج جشنواره گل بپا کردند + فیلم
تقابل پیکان - شمس آذر برنده نداشت + فیلم
آگزبورگ ۲ - ۲ بایرن مونیخ/ توقف باواریایی‌ها با اشتباه مهلک مانوئل نویر + فیلم
ناهید کیانی به نیمه نهایی گرندپری ۲۰۲۶ پاریس نرسید
عزیزی: بعد از هفت ساعت به فرودگاه بغداد رسیده‌ایم/ نمی‌دانیم چگونه باید برای بازیکنان غذا تهیه کنیم + فیلم
آرسنال ۲ - ۱ لیدزیونایتد/ توپچی‌ها با کامبک زدن در رده دوم جدول ماندند + فیلم
استقلال و وابستگی به مهره‌های کلیدی؛ خطری برای ادامه فصل
استقلال و نیاز به تقویت نیمکت؛ ضعف عمق ترکیب در تقویم فشرده مسابقات
آزمون دشوار سهراب در روز‌های غیبت ستاره آلبانیایی
رسول خطیبی برکنار شد
استقلال مستقیم راهی قطر می‌شود
تکلیف پورموسوی برای هدایت تیم امروز مشخص می شود/ هدفمان ماندن در لیگ برتر است
پورموسوی گزینه ۹۹ درصدی هدایت صنعت نفت/ عزم شرکت پالایش و پخش برای احیای دوباره برزیلی‌های ایران
کاوه صدقی نماینده ایران در کنگره جهانی هاکی روی یخ
مازندران قهرمان انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال
آذرپیرا و امامی مدال‌های طلای خود را به موزه افتخارات کشتی ایران اهدا کردند
کارگری: کاروان «جان‌فدای ایران قوی» پیام‌آور اقتدار و مظلومیت ملت ایران است
دنیامالی: «جام پرچم» فرصتی برای کشف استعداد‌های ورزشی روستاهاست
دومین گروه از ورزشکاران کاروان پاراآسیایی ایران عازم ژاپن شدند
قهرمانی شیراز درمسابقات متمرکز کشوری راگبی
آقای بیرانوند مشاورانت را عوض کن/ ستاره‌ای که سر نخواستنش دعواست
تاج: تیم ملی برای جام ملت‌های ۲۰۲۷ به تغییر و تقویت کادر فنی نیاز دارد
پرسپولیس یک سر و گردن بالاتر از صنعت نفت بود