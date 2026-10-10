باشگاه فجر سپاسی پس از نتایج ضعیف و شکست سنگین مقابل سپاهان، رسول خطیبی را از سرمربیگری این تیم برکنار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- باشگاه فجر سپاسی شیراز از پایان همکاری با رسول خطیبی، سرمربی این تیم، خبر داد. این تصمیم در پی کسب نتایج ضعیف فجر سپاسی و شکست پرگل مقابل سپاهان اتخاذ شده است. به این ترتیب، خطیبی از هدایت نماینده شیراز کنار رفت تا این تیم در ادامه رقابت‌ها با سرمربی جدید به کار خود ادامه دهد.

بر اساس اعلام باشگاه فجر سپاسی، سرمربی جدید این تیم به‌زودی معرفی خواهد شد.

شب گذشته محمد نوری سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت نیز از این تیم جدا شد و پیش از آن مجتبی حسینی نیز از هدایت تیم نساجی کنار رفت و خطیبی سومین سرمربی لیگ برتری فوتبال است که در طول هشت هفته از سمت خود برکنار می شود.