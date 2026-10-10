باشگاه خبرنگاران جوان - هر ساله روز ملی روستا و عشایر در کشورمان برای نشان دادن نقش برجسته روستاییان به صورت باشکوهی برگزار می‌شود. این روز فرصتی است تا به نقش برجسته و تأثیرگذار روستاییان و عشایر در جامعه ایران پرداخته شود. روستا‌ها و عشایر نه تنها به عنوان مراکز تولید مواد غذایی و کالا‌های اولیه نقش اساسی در اقتصاد ملی دارند. این میراث فرهنگی و طبیعی، زمانی که با گردشگری پیوند می‌خورد، نه تنها به حفظ و اشاعه این فرهنگ‌ها کمک می‌کند، بلکه می‌تواند باعث بهبود شرایط اقتصادی و رفاه مردم این مناطق شود. به همین مناسبت مراسم گرامیداشتی در روستای نرگ از توابع شهرستان فریمان استان خراسان رضوی برگزار شد.

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منبع: حسن صادقی یونسی - خراسان رضوی

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