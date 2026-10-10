شهروندخبرنگار ما تصاویری از مراسم گرامیداشت روز ملی روستا در روستای نرگ از توابع شهرستان فریمان استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - هر ساله روز ملی روستا و عشایر در کشورمان برای نشان دادن نقش برجسته روستاییان به صورت باشکوهی برگزار می‌شود. این روز فرصتی است تا به نقش برجسته و تأثیرگذار روستاییان و عشایر در جامعه ایران پرداخته شود. روستا‌ها و عشایر نه تنها به عنوان مراکز تولید مواد غذایی و کالا‌های اولیه نقش اساسی در اقتصاد ملی دارند. این میراث فرهنگی و طبیعی، زمانی که با گردشگری پیوند می‌خورد، نه تنها به حفظ و اشاعه این فرهنگ‌ها کمک می‌کند، بلکه می‌تواند باعث بهبود شرایط اقتصادی و رفاه مردم این مناطق شود. به همین مناسبت مراسم گرامیداشتی در روستای نرگ از توابع شهرستان فریمان استان خراسان رضوی برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسن صادقی یونسی - خراسان رضوی

گرامیداشت روز ملی روستا در روستای نرگ فریمان

گرامیداشت روز ملی روستا در روستای نرگ فریمان

گرامیداشت روز ملی روستا

گرامیداشت روز ملی روستا در روستای نرگ فریمان

گرامیداشت روز ملی روستا در روستای نرگ فریمان

گرامیداشت روز ملی روستا در روستای نرگ فریمان

گرامیداشت روز ملی روستا در روستای نرگ فریمان

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برچسب ها: روز ملی روستا و عشایر ، روستاییان ، سوژه خبری
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