مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران از افتتاح پروژه بزرگراه شهید عبدالرحیم موسوی تا پایان هفته جاری یا ابتدای هفته آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - مهدی صداقتی، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به تغییر نام بزرگراه دوگاز به نام شهید سپهبد عبدالرحیم موسوی اظهار کرد: تغییر نام این بزرگراه هفته گذشته در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید و نام شهید سپهبد عبدالرحیم موسوی برای این محور انتخاب شد. با وجود آماده بودن تابلو‌های پروژه، تابلو‌ها نیز متناسب با نام جدید تغییر کردند.

وی با بیان اینکه پروژه بزرگراه شهید موسوی آماده افتتاح است، افزود: این پروژه تا پایان هفته جاری یا ابتدای هفته آینده به بهره‌برداری می‌رسد و افتتاح آن در دو فاز انجام خواهد شد.

صداقتی درباره محدوده‌های افتتاح این پروژه توضیح داد: فاز نخست از محور جنوب به شمال، حدفاصل بزرگراه شهید متوسلیان تا بزرگراه شهید فهمیده، و فاز دیگر در محدوده بزرگراه شهید همدانی تا بزرگراه شهید خرازی به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران با اشاره به حجم عملیات اجرایی انجام‌شده در این پروژه گفت: طول مسیر افتتاحی حدود ۲.۵ کیلومتر است، اما سطح احداث‌شده با احتساب کندروها، رمپ‌ها و لوپ‌ها، معادل احداث ۱۴ کیلومتر بزرگراه سه‌خطه به‌همراه یک خط اضطراری و با عرض مجموع ۱۲ متر است.

وی ادامه داد: با رفع معارض ملکی، فاز باقی‌مانده این پروژه نیز تکمیل و بهره‌برداری خواهد شد تا در نهایت رینگ غربی تهران تکمیل شود.

آغاز عملیات اجرایی فاز دوم آزادراه شهید شوشتری

صداقتی در ادامه از آغاز عملیات اجرایی فاز دوم آزادراه شهید شوشتری خبر داد و گفت: از هفته گذشته عملیات اجرایی این پروژه آغاز شده و هماهنگی‌های لازم با ارگان‌های نظامی نیز انجام گرفته است. تلاش می‌کنیم عملیات اجرایی فاز دوم با قدرت ادامه پیدا کند و پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و به شهروندان تحویل داده شود.

وی با اشاره به عبور مسیر این آزادراه از اراضی مربوط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: با توجه به عبور پروژه از این اراضی، موضوعات محیط‌زیستی مطرح‌شده در این محدوده منتفی شده است. همچنین براساس طرح مصوب، حدود پنج کیلومتر تونل در این پروژه احداث خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران در پایان تأکید کرد: تکمیل آزادراه شهید شوشتری می‌تواند نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی شرق تهران داشته باشد و تلاش مجموعه مدیریت شهری بر این است که این پروژه در مدت‌زمان کوتاه‌تری به بهره‌برداری برسد.