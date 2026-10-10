زنگ خطر تخریب مراتع در دامنه کوه گوشیر مراغه

باشگاه خبرنگاران جوان - کوه گوشیر به ارتفاع ۲ هزار و ۱۸۰ متر در شمال غرب مراغه و در روستای چوان از مناطق بکر طبیعی، گردشگری و کوهنوردی است.

این کوه زیبا در روز‌ها و فصل‌های مختلف سال به خصوص زمستان محل صعود، ورزش و فعالیت کوهنوردان و صخره نوردان است.

درختان زالزالک در این فصل از سال زیبایی خاصی به این کوه بخشیده و آن را به یکی از مقصد‌های گردشگری در پاییز تبدیل کرده و شهروندان مراغه، ملکان و بناب این روز‌ها برای برداشت زالزالک به این منطقه سفر می‌کنند.

در سال‌های گذشته مراتع دامنه‌های شرقی این کوه توسط برخی افراد سودجو تخریب و به باغ تبدیل شده و حفر چاه و ایجاد باغ در این محدوده همچنان ادامه دارد.

در تازه‌ترین تخریب با ایجاد راه دسترسی دامنه‌های غربی این کوه تخریب و در حال تبدیل شدن به باغ است.

وچود چشمه آب در دامنه غربی این کوه صخره‌ای زیبا، وسوسه سودجویان برای ایجاد باغ در این محدوده را دوچندان کرده است.

چند روزیست یک دستگاه بیل مکانیکی در کنار چشمه غربی کوه گوشیر مشغول تراس بندی برای ایجاد باغ است.

به خاطر نبود نظارت و برخورد جدی در آینده نه چندان دور چشمه غربی این کوه که محل تامین آب دامداران روستای چوان و حیاط وحش منطقه است تخریب و خشک خواهد شد.

همچنین صدور مجوز بهره برداری برای برداشت آهک از ظلع جنوب شرقی این کوه آسیب جدی به زیبایی و طبیعت آن وارد کرده است.

در صورت تداوم فعالیت معدن، تصرف مراتع و تبدیل آن به باغ، درختان زالزالک موجود در طبیعت این کوه به کلی از بین خواهد رفت و این کوه برای علاقمندان به کوهنوردی و طبیعت گردی به خاطره تلخ تبدیل خواهد شد.