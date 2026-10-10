باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس نظرسنجی مؤسسه پیو تنها ۳۶ درصد آمریکایی‌ها نگاه مثبتی به رژیم اسرائیل دارند؛ روندی که هم‌زمان با افزایش انتقاد‌ها از عملکرد این رژیم در جنگ غزه، به فضای رقابت‌های انتخاباتی آمریکا نیز راه یافته است. در مناظره‌های انتخاباتی نامزد‌ها درباره ادامه کمک‌های مالی و نظامی به اسرائیل و ضرورت هزینه‌کرد این منابع برای نیاز‌های داخلی آمریکا بحث کرده‌اند.

همچنین، داده‌های اوپن‌سکرت درباره کمک‌های مالی گروه‌های حامی اسرائیل به اعضای کنگره، بار دیگر موضوع نفوذ لابی‌ها در سیاست آمریکا را برجسته کرده است. روزنامه اسرائیل هیوم هشدار داده که کاهش حمایت افکار عمومی، به‌ویژه در میان جوانان آمریکایی، ممکن است فراتر از کمک‌های مالی و نظامی پیامد داشته باشد و بر روابط سیاسی دو طرف در بلندمدت اثر بگذارد.