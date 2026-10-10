نماینده دومای دولتی روسیه، گفت واشنگتن و مسکو برای ادامه مذاکرات و حل‌وفصل برخی اختلافات در روابط دوجانبه آمادگی دارند. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیمیتری نویکوف، نماینده دومای دولتی روسیه، روز شنبه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تاس اعلام کرد که آمریکا و روسیه آماده‌اند مذاکرات را ادامه دهند و «گره‌هایی را در روابط دوجانبه باز کنند».

او با اشاره به تماس تلفنی روز جمعه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، گفت: «در مجموع، می‌توانیم این گفت‌و‌گو را نشانه‌ای دیگر از آمادگی دولت‌های کنونی فدراسیون روسیه و ایالات متحده برای مذاکره و حل‌وفصل برخی مسائل بدانیم.»

نویکوف افزود: «دست‌کم، هر دو طرف می‌خواهند درِ مذاکرات باز بماند.»

ترامپ نیز تماس تلفنی خود با پوتین را موفقیت‌آمیز توصیف کرده و اعلام کرده بود که مسکو با عرضه فوری ۳۰۰ هزار تن گازوئیل موافقت کرده است.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: روسیه و آمریکا ، دومای روسیه
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