باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیمیتری نویکوف، نماینده دومای دولتی روسیه، روز شنبه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تاس اعلام کرد که آمریکا و روسیه آماده‌اند مذاکرات را ادامه دهند و «گره‌هایی را در روابط دوجانبه باز کنند».

او با اشاره به تماس تلفنی روز جمعه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، گفت: «در مجموع، می‌توانیم این گفت‌و‌گو را نشانه‌ای دیگر از آمادگی دولت‌های کنونی فدراسیون روسیه و ایالات متحده برای مذاکره و حل‌وفصل برخی مسائل بدانیم.»

نویکوف افزود: «دست‌کم، هر دو طرف می‌خواهند درِ مذاکرات باز بماند.»

ترامپ نیز تماس تلفنی خود با پوتین را موفقیت‌آمیز توصیف کرده و اعلام کرده بود که مسکو با عرضه فوری ۳۰۰ هزار تن گازوئیل موافقت کرده است.

منبع: بریکینگ نیوز