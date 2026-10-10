خشکسالی و شترهای رهاشده، دو تهدید برای مراتع استان قم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی- اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، در نشست با شترداران دشت مسیله، با اشاره به آسیب‌های ناشی از رهاسازی شترها در عرصه‌های طبیعی اظهار داشت: در شرایط خشکسالی و آسیب‌پذیری پوشش گیاهی، رهاسازی شترها در بیابان‌ها می‌تواند مخاطرات جدی برای مراتع و عرصه‌های طبیعی به همراه داشته باشد.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد در نگهداری شترها تصریح کرد: باید به سمت نگهداری و تغذیه مدیریت‌شده شترها در مکان‌های مشخص حرکت کنیم تا ضمن کاهش فشار بر مراتع، از آسیب‌های بیشتر به عرصه‌های طبیعی جلوگیری شود.

استاندار قم همچنین مدیریت تغذیه دام را راهکاری برای کاهش وابستگی به نهاده‌های دامی و حفاظت از مراتع در شرایط خشکسالی دانست و از پیگیری تسهیلات بانکی برای حمایت از شترداران خبر داد تا زمینه نگهداری شترها در مکان‌های مشخص فراهم شود.