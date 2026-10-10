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باب‌المندب همچنان در کنترل ارتش یمن و انصارالله + فیلم

در پی ادامه درگیری‌ها در جنوب یمن، ارتش یمن و انصارالله بر تثبیت مواضع خود در اطراف تنگه راهبردی باب‌المندب تأکید دارند و از مقابله با تلاش نیرو‌های مورد حمایت عربستان برای پیشروی در این منطقه خبر داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - باب‌المندب، به‌عنوان یکی از گذرگاه‌های مهم دریایی جهان، به کانون درگیری نیرو‌های ارتش یمن و انصارالله با نیرو‌های مورد حمایت عربستان تبدیل شده است. نیرو‌های یمنی با انجام ضدحملاتی در محور‌های منتهی به این تنگه، مانع پیشروی نیرو‌های مزدوز سعودی به سمت مناطق ساحلی و ذباب شده‌اند و مواضع خود را در منطقه تثبیت کرده‌اند.

هم‌زمان، درگیری‌ها در جنوب استان تعز ادامه دارد و گزارش‌هایی از پیشروی نیرو‌های یمنی در برخی مناطق این استان منتشر شده است. اهمیت راهبردی باب‌المندب در مسیر کشتیرانی بین‌المللی، این منطقه را به یکی از محور‌های اصلی تقابل نظامی در یمن تبدیل کرده است.

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