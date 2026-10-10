باشگاه خبرنگاران جوان - باب‌المندب، به‌عنوان یکی از گذرگاه‌های مهم دریایی جهان، به کانون درگیری نیرو‌های ارتش یمن و انصارالله با نیرو‌های مورد حمایت عربستان تبدیل شده است. نیرو‌های یمنی با انجام ضدحملاتی در محور‌های منتهی به این تنگه، مانع پیشروی نیرو‌های مزدوز سعودی به سمت مناطق ساحلی و ذباب شده‌اند و مواضع خود را در منطقه تثبیت کرده‌اند.

هم‌زمان، درگیری‌ها در جنوب استان تعز ادامه دارد و گزارش‌هایی از پیشروی نیرو‌های یمنی در برخی مناطق این استان منتشر شده است. اهمیت راهبردی باب‌المندب در مسیر کشتیرانی بین‌المللی، این منطقه را به یکی از محور‌های اصلی تقابل نظامی در یمن تبدیل کرده است.