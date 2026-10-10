باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه ۱۸ مهر با بازنشر افشاگری‌های ژنرال ارشد اسرائیلی در خصوص واکنش نتانیاهو به واقعه ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نتانیاهو یک جنایتکار جنگیِ تحت تعقیب است که دستش به خون اعراب، آمریکایی‌ها و ایرانیان آلوده است. او برای فرار از عدالت، هیچ ارزشی برای مردم خود قائل نیست.»

عراقچی تاکید کرد: «او همچون قماربازی ورشکسته، ناامیدانه تلاش می کند با قربانی کردن هر چه بیشتر جان و مال آمریکایی‌ها خود را نجات دهد. حتی سناتورهای آمریکایی نیز خواهان پیدا کردن راهی برای خروج هستند.»