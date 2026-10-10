رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از آغاز خدمت‌رسانی ۵۷ دانش‌آموخته جدید رشته پزشکی از هفته آینده خبر داد و ورود آنان را به عرصه سلامت، یک مسئولیت ملی و ضرورتی اجتماعی توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در مراسم تحلیف دانش‌آموختگان پزشکی با اشاره به ورود نیروهای تازه به عرصه سلامت اظهار کرد: ۵۷ دانش‌آموخته پزشکی پس از ادای سوگندنامه حرفه‌ای، از هفته آینده به‌طور رسمی فعالیت خود را در مسیر خدمت‌رسانی به مردم آغاز می‌کنند.

پژمان شاهرخی با تأکید بر حساسیت وظایف کادر درمان تصریح کرد: با توجه به پیچیدگی‌ها و مسائل کنونی نظام سلامت کشور، حضور این پزشکان نه‌تنها یک خدمت تخصصی، بلکه مسئولیتی ملی و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در حوزه اجتماعی است.

وی با اشاره به جایگاه اخلاق و تعهد در حرفه پزشکی افزود: پزشکان در هر نقطه جغرافیایی و در هر جایگاهی که فعالیت کنند، نماد انسان‌مداری و پاسدار سلامت جامعه هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در پایان با تبریک به دانش‌آموختگان یادآور شد: این افراد به‌عنوان سفیران سلامت و امید وارد میدان می‌شوند و نقش مؤثری در ارتقای بهداشت و درمان منطقه ایفا خواهند کرد.

منبع : صدا و سیما

برچسب ها: علوم پزشکی ، هرمزگان
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