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نفت بالای ۱۰۰ دلار؛ اروپا و آمریکا در آستانه بحران کمبود سوخت + فیلم

افزایش قیمت نفت، اختلال در مسیر‌های انتقال انرژی و نگرانی از کمبود گازوئیل، بحران سوخت در اروپا و آمریکا را تشدید کرده و هم‌زمان فشار بر مصرف‌کنندگان، بازار‌های مالی و زنجیره تأمین کالا را افزایش داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - با تداوم تنش‌ها و اختلال در عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، قیمت نفت همچنان بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه قرار دارد و نگرانی‌ها درباره کمبود سوخت در کشورهای غربی افزایش یافته است. گزارش‌ها از احتمال تعطیلی برخی جایگاه‌های سوخت و مطرح شدن سهمیه‌بندی حکایت دارد؛ در همین حال، دونالد ترامپ از توافق با روسیه برای تأمین گازوئیل خبر داده، اما این اقدام تاکنون نتوانسته نگرانی‌ها درباره بازار انرژی را برطرف کند. شرکت ویتول نیز نسبت به احتمال افزایش قیمت نفت تا ۲۰۰ دلار هشدار داده است.

پیامدهای بحران انرژی به بازار سوخت محدود نمانده و افزایش هزینه حمل‌ونقل دریایی و لجستیک، فشار تورمی بر قیمت کالاها را بیشتر کرده است. در بازارهای مالی آمریکا نیز رشد قیمت نفت، نگرانی از افزایش نرخ بهره و فشار بر سهام شرکت‌های فناوری و فعالان حوزه هوش مصنوعی، نوسانات بازار را تشدید کرده است. تداوم اختلال در عرضه جهانی انرژی می‌تواند هزینه زندگی خانوارها و فشار بر اقتصادهای بزرگ را افزایش دهد.

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