دادستان عمومی و انقلاب مهریز یزد از کشف ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری ۶ متهم در این ارتباط خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین دهقان گفت: مأموران نیروی انتظامی شهرستان در جریان اقدامات انتظامی و کنترل محورهای مواصلاتی خودروهای سواری حامل مواد مخدر را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از شناسایی خودروهای مورد نظر و انجام بازرسی‌های لازم، موفق به کشف این میزان انواع مواد مخدر شدند.

دادستان عمومی و انقلاب مهریز ادامه داد: در ارتباط با این پرونده این تعداد متهم دستگیر و موضوع برای طی مراحل قانونی در دستور کار قرار گرفت.

دهقان با اشاره به اهمیت مقابله با قاچاق مواد مخدر بر برخورد قانونی با مرتکبان این جرایم تأکید کرد و مقابله با قاچاقچیان را از جمله محورهای پیگیری دستگاه‌های مسئول در راستای حفظ امنیت جامعه دانست.

منبع ایرنا