باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، و فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، در گفت‌وگویی تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و راه‌های مهار تنش‌ها رایزنی کردند.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه عمان، البوسعیدی در این تماس تلفنی بر همبستگی کشورش با عربستان تأکید کرد و مخالفت مسقط را با هدف قرار دادن تأسیسات غیرنظامی یا به خطر انداختن امنیت و جان غیرنظامیان اعلام کرد.

وزیران خارجه دو کشور همچنین بر ضرورت تداوم هماهنگی و رایزنی‌های دوجانبه و تقویت تلاش‌های جاری برای مهار تنش‌ها و تحکیم آرامش در منطقه تأکید کردند.

به گفته وزارت خارجه عمان، دو طرف بر این باورند که کاهش تنش‌ها می‌تواند زمینه لازم را برای پیشبرد رایزنی‌های سیاسی و حل‌وفصل مسائل و بحران‌های منطقه‌ای از مسیر‌های مسالمت‌آمیز فراهم کند و به حفظ امنیت و ثبات منطقه بینجامد.

منبع: الجزیره