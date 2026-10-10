رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، با صدور حکمی انتخابات پارلمانی این کشور را به تعویق انداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، با صدور حکمی، انتخابات پارلمانی این کشور را که قرار بود ۲۸ نوامبر برگزار شود، به تعویق انداخت و تاریخ جدید برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی را ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۷ اعلام کرد.

خبرگزاری رسمی فلسطین (وفا) گزارش داد که محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، با صدور حکمی، انتخابات پارلمانی برنامه‌ریزی‌شده برای ۲۸ نوامبر را به تعویق انداخت و مقرر کرد انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی هر دو در ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۷ برگزار شوند.

بر اساس این گزارش، این تصمیم پس از رایزنی با گروه‌ها و جریان‌های سیاسی فلسطین اتخاذ شد.

خبرگزاری وفا اعلام کرد که در جریان این رایزنی‌ها، طرف‌ها به این جمع‌بندی رسیدند که اقدامات اسرائیل موانعی در برابر برگزاری انتخابات در موعد مقرر ایجاد کرده است.

منبع: وفا