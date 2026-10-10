عضو کمیسیون امنیت ملی از اشراف ایران بر تنگه هرمز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سطح آمادگی‌های همه‌جانبه کشور در برابر تهدیدات اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران برای رویارویی با هر سناریویی آمادگی کامل دارد؛ بانک اهداف ما کاملاً به‌روزرسانی شده و پیش‌بینی لازم در برابر هرگونه توطئه از سوی دشمنان انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه ایران از منظر آمادگی‌های دفاعی در بهترین سطح ممکن قرار دارد، افزود: نیروهای مسلح هم از حیث پدافندی و هم از حیث آفندی در شرایط مطلوب و مقتدری هستند. نبردهای ماه‌های اخیر در تنگه هرمز و پهنه خلیج فارس گواه روشنی است که امروز در مقایسه با 9 اسفند سال گذشته به مراتب آماده‌تر هستیم؛ تجهیزات بهینه‌سازی شده، تولیدات دفاعی رشدی خیره‌کننده داشته و روحیه رزمندگان بسیار بالاست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اشراف کامل اطلاعاتی بر وضعیت جبهه دشمن تصریح کرد: ما به خوبی از مسائل و ضعف‌های دشمن از جمله فرسایش روحی نیروها، کمبود ذخایر، پایگاه‌های آسیب‌دیده در منطقه و فشارهای درونی و بیرونی وارد بر حاکمیت آمریکا آگاه هستیم؛ ازاین‌رو امروز در موضع اقتدار و برتری قرار داریم و این دشمن است که در موضع ضعف است.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با هشدار جدی نسبت به هرگونه ماجراجویی جدید دشمن تأکید کرد: چنانچه دشمن مجدداً دچار خطای محاسباتی شود و قصد کوچک‌ترین جسارتی علیه ملت شریف ایران داشته باشد، این بار پاسخی سخت‌تر و درسی بسیار پشیمان‌کننده‌تر از گذشته دریافت خواهد کرد.

رضایی با اشاره به تسلط کامل دریایی جمهوری اسلامی ایران در منطقه افزود: مدیریت ترددها در آبراه راهبردی تنگه هرمز به طور مطلق در اختیار جمهوری اسلامی ایران است. ادعاهای ترامپ مبنی بر همراهی و حمایت ارتش آمریکا از نفتکش‌ها در این منطقه صرفاً یک بلوف سیاسی و رسانه‌ای است.

وی با یادآوری ایثارگری‌ها و حماسه‌های شهدای والامقام نیروی دریایی سپاه خاطرنشان کرد: ارتش آمریکا اگر توان و جسارتی داشت، حتی یک قایق یا ناوچه خود را وارد خلیج فارس می‌کرد؛ درحالی که از تاریخ 9 اسفند تاکنون هیچ شناور متخاصم آمریکایی جرئت و توان ورود به خلیج فارس را از مسیر تنگه هرمز نداشته است و امروز تردد هر شناور و نفتکشی در این آبراه، صرفاً تحت اشراف هوشمندانه، ضوابط قانونی و چارچوب‌های تعیین‌شده توسط جمهوری اسلامی ایران صورت می‌پذیرد.