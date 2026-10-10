باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان روز شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ در پیامی با تسلیت شهادت شهیده والامقام سرهنگ دوم نصرت افتخاری، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سیستان‌ و بلوچستان، در منطقه چشمه زیارت زاهدان به خانواده معزز آن شهیده والامقام، فرماندهان و کارکنان فراجا، همکاران ایشان و مردم شریف استان سیستان‌ و بلوچستان، تأکید کرد: چنین اقدامات جنایتکارانه‌ای هرگز عزم نیروهای حافظ امنیت را در پاسداری از جان، آرامش و آسایش مردم متزلزل نخواهد کرد و صیانت از امنیت شهروندان و مقابله با تروریسم و عوامل ناامنی با قاطعیت ادامه خواهد یافت.

متن پیام تسلیت رئیس جمهور به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

اقدامات کور و تروریستی که با هدف ایجاد ناامنی، گسترش خشونت و برهم زدن آرامش مردم صورت می‌گیرد، جز ریختن خون بی‌گناهان و آشکار ساختن ماهیت جنایتکارانه عاملان آن، هیچ دستاوردی نخواهد داشت. ترور و شهادت ناجوانمردانه سرکار خانم افتخاری، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سیستان‌ و بلوچستان، در منطقه چشمه زیارت زاهدان، نمونه‌ای تلخ از این جنایات غیرانسانی است.

اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه به خانواده معزز آن شهیده والامقام، فرماندهان و کارکنان فراجا، همکاران ایشان و مردم شریف استان سیستان‌ و بلوچستان، تأکید می‌کنم چنین اقدامات جنایتکارانه‌ای هرگز عزم نیروهای حافظ امنیت را در پاسداری از جان، آرامش و آسایش مردم متزلزل نخواهد کرد و صیانت از امنیت شهروندان و مقابله با تروریسم و عوامل ناامنی با قاطعیت ادامه خواهد یافت.

ضروری است دستگاه‌های مسئول با فوریت و جدیت، ابعاد مختلف این جنایت را بررسی کرده و عاملان و آمران آن را هرچه سریعتر شناسایی کنند.

از درگاه خداوند متعال برای آن شهیده و دیگر همرزمان شهیدش، رحمت واسعه و علو درجات و برای خانواده‌های داغدار، صبر و سلامتی مسئلت دارم.