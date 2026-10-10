باشگاه خبرنگاران جوان - با تداوم طرح‌های عملیاتی پلیس در سراسر استان فارس، سلسله‌عملیات‌های موفقیت‌آمیز در شهرستان‌های مختلف منجر به دستگیری عاملان قتل، سارقان به عنف، قاچاقچیان مواد مخدر و توزیع‌کنندگان کالای قاچاق شد.

این گزارش، مروری بر مهم‌ترین اقدامات نیرو‌های انتظامی استان در روز‌های اخیر است که از کشف ۱۴ کیلوگرم تریاک و ضبط دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال تا بازگرداندن ۳۰۰ گرم طلای سوخته به شهروندان فسایی را شامل می‌شود.

قتل زن ۴۲ ساله و خودکشی قاتل در زرین‌دشت

فرمانده انتظامی زرین‌دشت گفت: قاتلی که زن ۴۲ ساله را به قتل رسانده بود با اسلحه به زندگی خود پایان داد.

سرهنگ رحمت‌اله ارجمندی در تشریح این خبر بیان کرد: شب گذشته از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ یک فقره قتل با اسلحه در یکی از محله‌های شهرستان به پلیس اعلام و بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز و پس از اجرای طرح مهار و اقدامات فنی و تخصصی، مطلع شدند که حدود نیم ساعت پس از وقوع قتل، قاتل ۴۵ ساله عرصه را بر خود تنگ و با سلاح کمری به زندگی خودش پایان می‌دهد.

فرمانده انتظامی زرین‌دشت با بیان اینکه در بررسی تکمیلی و تحقیق از اهالی محل و شاهدان مشخص شد که قتل به دلیل اختلافات شخصی بوده است، گفت: در بازرسی از خودرو قاتل ۲ قبضه اسلحه کلاش و کلت کمری کشف شد.

خاموشی ماینر‌های غیرمجاز در شیراز

فرمانده انتظامی شیراز از کشف ۱۴ دستگاه تولید ارز دیجیتال قاچاق و ۱۱۰ دستگاه فن خنک کننده به ارزش ۶۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد رستمی اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر استفاده از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال قاچاق در منزلی در یکی از محله‌های شیراز، بررسی موضوع در دستور کار ماموران کلانتری "۳۲ گلشن" قرار گرفت.

او افزود: ماموران پس از انجام تحقیقات میدانی ابتدا از صحت خبر مطمئن و پس از هماهنگی با مرجع قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن مکان ۱۴ دستگاه تولید ارز دیجیتال و ۱۱۰ دستگاه فن خنک کننده قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شیراز با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ماینر‎‌های کشف شده را ۶۵ میلیارد ریال برآورد کردند، اظهار داشت: فعالیت غیرمجاز تولید کننده ارز دیجیتال علاوه بر مضرات اقتصادی باعت اخلال در شبکه برق رسانی می‌شود؛ لذا شهروندان هرگونه اخباری در این زمینه را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

۳۰۰ گرم طلا به راننده خودرو بازگشت

فرمانده انتظامی شهرستان فسا گفت: در پی آتش سوزی سواری سوناتا، افسر درستکار پلیس، ۀ ۳۰۰ گرم طلای موجود در خودرو را به راننده تحویل داد.

سرهنگ لطف الله محمدی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع تصادف و آتش سوزی خودرو سواری سوناتا در ورودی شهر نوبندگان، راننده دچار جراحت شده و به مرکز درمانی اعزام می‌گردد.

او ادامه داد: افسر پلیس با اطلاع از وجود طلا در خودرو، حدود ۳۰۰ گرم طلا را از سوناتای دچار حریق خارج می‌نماید.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: با تحویل طلا، راننده از درستکاری افسر پلیس تقدیر نمود.

کشف ۱۴ کیلوگرم تریاک از مخفیگاه قاچاقچیان

فرمانده انتظامی داراب گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر داراب ضمن دستگیری ۲ سوداگر مرگ، در بازرسی از مخفیگاه آنان ۱۴ کیلوگرم تریاک کشف کردند.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی بیان کرد: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر با رصد‌های اطلاعاتی صورت گرفته به خبری مبنی بر توزیع مواد افیونی توسط فردی در سطح شهر دست یافتند.

او افزود: ماموران انتظامی با کنترل نامحسوس متهم، مخفیگاهش را در یکی از محلات درون شهر شناسایی و با هماهنگی قضایی وی را به همراه همدستش دستگیر و در بازرسی از آن مکان ۱۴ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک را کشف کردند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: متهمین پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

دستگیری سارق موتورسیکلت‌های پاکشتی توسط پلیس لامرد

فرمانده انتظامی لامرد از شناسایی و دستگیری سارق موتورسیکلت‌های پاکشتی و دستگیری مالخر خبر داد.

سرهنگ حسن امجدیان اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت موتورسیکلت‌های پاکشتی در سطح شهرستان لامرد، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقین در دستور کار مامورین تجسس کلانتری قرار گرفت.

او بیان داشت: ماموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی و فنی، موفق به شناسایی سارق و مالخر شدند و با هماهنگی قضایی آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

سرهنگ امجدیان با بیان اینکه در این خصوص ۳ دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف و به مالباختگان تحویل شد، از شهروندان درخواست کرد با استفاده از قفل‌های ایمن و تجهیزات ضد سرقت، موتورسیکلت‌های خود را در محل‌های امن پارک کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را سریع به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

کشف احشام و موتورسیکلت فاقد مجوز در فراشبند

فرمانده انتظامی فراشبند از توقیف ۲ خودرو سواری حامل ۱۴ راس احشام و یک دستگاه موتورسیکلت پاکشتی فاقد مجوز به ارزش ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال خبر داد.

سرهنگ عظیم شریفی گفت: ماموران انتظامی فراشبند در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین کنترل خودرو‌های عبوری به ۲ سواری پژو و سمند مشکوک و برای بررسی بیشتر آنها را متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو‌ها ۱۴ راس گوسفند فاقد مجوز و یک دستگاه موتورسیکلت پاکشتی را کشف کردند که بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه ارزش احشام مکشوفه ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

سرهنگ شریفی خاطر نشان کرد: پرونده تشکیل و رانندگان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

دستگیری سارقین به عنف و کشف طلا‌های مسروقه در خرامه

فرمانده انتظامی خرامه از دستگیری سارقین به عنف و کشف ۱۵ گرم طلاجات مسروقه در عملیات مأموران پلیس آگاهی خبر داد.

سرهنگ داریوش انصاری بیان داشت: در پی وقوع یک فقره سرقت به عنف طلاجات از خانمی کهنسال در ششم مهرماه سال جاری در یکی از روستا‌های شهرستان خرامه، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: ماموران پلیس آگاهی تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند هر ۲ سارق را شناسایی و آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی خرامه با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهمین ۱۵ گرم طلای مسروقه به ارزش ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف شد، تصریح کرد: سارقین پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و ار آن طریق روانه زندان شدند.

توقیف موتورسیکلت و خودرو‌های متخلف درکازرون

فرمانده انتظامی کازرون از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در سطح شهرستان و توقیف ۱۸ دستگاه موتورسیکلت و خودرو متخلف در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حمیدرضا مصطفایی در تشریح این خبر افزود: پلیس به منظور پاسخگویی به مطالبات مردمی و جلوگیری از تردد رانندگانی که با حرکات نمایشی و پرخطر، ضمن ایجاد خطرات جانی و مالی برای خود، موجبات وحشت و مزاحمت برای شهروندان می‌شوند، طرح برخورد با رانندگان متخلف را به اجرا گذاشت.

او افزود: ماموران انتظامی در اجرای این طرح ۱۸ دستگاه موتورسیکلت و خودرو متخلف، مزاحم، پلاک مخدوش و فاقد مدارک را توقیف و جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل کردند.

فرمانده انتظامی کازرون همچنین از معرفی رانندگان متخلف به مرجع قضایی خبر داد و گفت: اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی در اولویت ماموریت‌های پلیس قرار داشته و به صورت مستمر اجرا می‌شود.