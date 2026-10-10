باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - مصدومیت یاسر آسانی در دیدار استقلال مقابل تراکتور، یکی از دغدغه‌های مهم کادر فنی آبی‌پوشان در ادامه فصل را به وجود آورده است؛ بازیکنی که در هفته‌های اخیر نقش مهمی در برنامه‌های هجومی استقلال داشته و غیبت احتمالی او می‌تواند سهراب بختیاری‌زاده را با چالش تازه‌ای روبه‌رو کند.

آسانی که در جریان دیدار برابر تراکتور دچار مصدومیت شد، روند درمان خود را آغاز کرده و وضعیت نهایی او به بررسی‌های پزشکی و نظر کادر درمان بستگی دارد. در چنین شرایطی، استقلال باید برای ادامه مسابقات، سناریوی حضور یا غیبت این بازیکن را در برنامه‌های فنی خود در نظر بگیرد.

اهمیت این موضوع تنها به جای خالی یک بازیکن در ترکیب محدود نمی‌شود. آسانی با توانایی بازی در کناره‌های خط حمله، حرکت در فضا‌های خالی و ایجاد موقعیت برای هم‌تیمی‌هایش، یکی از گزینه‌های مهم استقلال در فاز هجومی به شمار می‌رود. به همین دلیل، غیبت او می‌تواند کادر فنی را به تغییر در ترکیب یا بازنگری در شیوه حملات تیم وادار کند.

در صورت نرسیدن آسانی به مسابقات پیش‌رو، سهراب بختیاری‌زاده باید از میان بازیکنان موجود، گزینه‌ای را انتخاب کند که بتواند بخشی از وظایف فنی این بازیکن را بر عهده بگیرد. البته جایگزینی یک بازیکن صرفاً با تغییر نام در ترکیب امکان‌پذیر نیست و ممکن است استقلال برای حفظ قدرت هجومی خود به تغییراتی در نقش سایر بازیکنان نیز نیاز داشته باشد.

از سوی دیگر، این شرایط می‌تواند فرصتی برای سایر مهره‌های هجومی استقلال باشد تا توانایی‌های خود را بیشتر نشان دهند. با این حال، میزان موفقیت آبی‌پوشان در عبور از این مقطع به وضعیت نهایی آسانی، کیفیت گزینه‌های جانشین و تصمیم‌های کادر فنی بستگی خواهد داشت.

استقلال در ادامه فصل به دنبال حفظ ثبات فنی و کسب نتایج مطلوب در رقابت‌های داخلی و آسیایی است؛ هدفی که مستلزم داشتن راهکار‌های جایگزین برای غیبت بازیکنان تأثیرگذار خواهد بود. اکنون مدیریت دوران مصدومیت آسانی، به یکی از آزمون‌های مهم سهراب بختیاری‌زاده تبدیل شده است.