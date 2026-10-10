معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: اتفاقات خوبی در کشور در خصوص محصول جو افتاده بطوری که هشتمین کشور دنیا در سطح زیر کشت و یازدهمین کشور تولیدکننده هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید آنجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد از کاهش واردات جو در ۶ ماهه اول سال خبر داد و گفت:ورود بخش خصوصی در چرخه تولید بذر کشور که اتفاق مبارکی است ما امیدواریم سهم بخش خصوصی افزایش پیدا کند.

به گفته وی، با زحماتی که همکاران ما هم در مراکز تحقیقاتی و هم در بخش خصوصی شاهد آن بودیم اکنون ۱۶۹ رقم مختلف گندم برای تمام اقلیم‌های کشورمعرفی شده که ارقام مقاوم به شوری، متحمل به خشکی زودرس با بازدهی بالا هستند.

آنجفی با بیان اینکه تنها ۷۴ رقم جو در کشور کشت می شود، افزود:انتخاب مزارع مشارکتی که بیش از یک هزار مزرعه با روش‌های مختلف در کل کشور اجرا شد.

معاون وزیر جهاد ادامه داد: در سال زراعی گذشته خوشبختانه به یمن اقداماتی که انجام شده کیفیت گندم کشور در تمام شاخص‌ها در سالیان گذشته رو به افزایش بوده است.

وی با بیان اینکه متوسط وضعیت پروتئین گندم تولیدی کشور به بالای ۱۳ درصد رسیده است، افزود: میزان گلوتن مرطوب روند رشد داشته است.

آنجفی گفت: برنامه‌های فنی و دستور العمل‌های فنی تمام محصولات پاییزه را که با همکاری موسسات تحقیقاتی تهیه شده به استان‌ها ابلاغ کردیم .