باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) در حاشیه دیدار با فرمانده کل انتظامی کشور اظهار کرد: طی بیش از یک سال گذشته که دو سه جنگ را پشت سر گذاشتیم، فراجا یکی از بخش‌هایی بود که مورد غضب دشمنان ما قرار داشت. اماکن متعددی از فرماندهی انتظامی کشور مورد اصابت قرار گرفت و تعدادی از عزیزان ما به شهادت رسیدند، اما فراجا استوار و محکم ایستاد.

وی افزود: امنیتی که در شرایط کنونی حاکم است، نشانه استواری و ایستادگی نیرو‌های فراجاست که حقیقتاً باید از دوستان عزیزمان در این مجموعه تقدیر و تشکر کنیم.

سردار عبداللهی با اشاره به بهبود شاخص‌های امنیتی اظهار کرد: شاخص‌های امنیتی بسیار بهتر از گذشته شده است که این موضوع نشان می‌دهد دوستان ما مأموریت خود را به‌خوبی انجام داده‌اند و مردم نیز همکاری خوبی داشته‌اند؛ بنابراین باید از مردم عزیزمان نیز تشکر کنیم.