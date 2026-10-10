رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح گفت: امنیتی که در شرایط کنونی حاکم است، نشانه استواری و ایستادگی نیرو‌های فراجاست.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) در حاشیه دیدار با فرمانده کل انتظامی کشور اظهار کرد: طی بیش از یک سال گذشته که دو سه جنگ را پشت سر گذاشتیم، فراجا یکی از بخش‌هایی بود که مورد غضب دشمنان ما قرار داشت. اماکن متعددی از فرماندهی انتظامی کشور مورد اصابت قرار گرفت و تعدادی از عزیزان ما به شهادت رسیدند، اما فراجا استوار و محکم ایستاد.

وی افزود: امنیتی که در شرایط کنونی حاکم است، نشانه استواری و ایستادگی نیرو‌های فراجاست که حقیقتاً باید از دوستان عزیزمان در این مجموعه تقدیر و تشکر کنیم.

سردار عبداللهی با اشاره به بهبود شاخص‌های امنیتی اظهار کرد: شاخص‌های امنیتی بسیار بهتر از گذشته شده است که این موضوع نشان می‌دهد دوستان ما مأموریت خود را به‌خوبی انجام داده‌اند و مردم نیز همکاری خوبی داشته‌اند؛ بنابراین باید از مردم عزیزمان نیز تشکر کنیم.

برچسب ها: ستاد کل نیروهای مسلح ، امنیت کشور
خبرهای مرتبط
سرلشکر عبداللهی: اگر جنگ جدیدی آغاز شود، آتش آن دامن همه را فرا می‌گیرد
طوفان الاقصی فراتر از تصور رژیم صهیونی بود؛ دفاع از جبهه مقاومت تا آزادی قدس ادامه دارد
سرلشکر عبداللهی: فراجا در جنگ و کودتا جلوی تجزیه ایران را گرفت
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۵ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
جناب سر لشگر عبداللهی این دفعه اگر آمریکا حمل کرد اولین کاری که انجام دهید خیلی مفید هست تمام کابلهای نوری اینترنت که کف دریا رد شدند فوری قطع کنید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۸ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
شاخص های اقتصاد کشور در چه صورت است
۰
۰
پاسخ دادن
سپاه: سوپرنفتکش متخلف در تنگه هرمز در حال سوختن است
دشمن واقعی مردم آمریکا، هیئت حاکمه جنگ‌طلب این کشور است
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۱۹ مهر
آخرین اخبار
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۱۹ مهر
دشمن واقعی مردم آمریکا، هیئت حاکمه جنگ‌طلب این کشور است
سپاه: سوپرنفتکش متخلف در تنگه هرمز در حال سوختن است
هیئتی برای بررسی اقدام تروریستی سیستان و بلوچستان اعزام شد
پزشکیان در پیامی درگذشت پدر شهیدان اسفندیاری را تسلیت گفت
سرلشکر عبداللهی: شاخص‌های امنیت کشور بهتر از گذشته است
ایران و مصر ظرفیت‌های متعددی برای ارتقای روابط دارند
اقدامات تروریستی عزم نیرو‌های حافظ امنیت را متزلزل نمی‌کند/ ضرورت شناسایی سریع عاملان جنایت
سید عباس عراقچی: نتانیاهو قماربازی ورشکسته است
سخنگوی دولت: بمب اتم در اسرائیل است، اما بازرس‌ها در ایران
ترتیبات امنیتی منطقه در حال بازنگری است/ هنوز معلوم نیست چین به ‌عنوان میانجی وارد جنگ ایران و آمریکا شود یا نه
قالیباف: عاملان ترور شهیده افتخاری از چنگال عدالت نخواهند گریخت
بازدید پزشکیان از نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری ایران
سرپرست وزارت دفاع: یاد و نام شهدا پشتوانه‌ای برای استمرار اقتدار ایران است
ولایتی: آمریکا با تمدن ایرانِ قوی و مستقل مشکل دارد
بیاتی: نباید نفت به ۴ تراستی بدهکار واگذار می‌شد
۳ سال جنایت در غزه؛ سیاست پاک‌سازی قومیتی و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی!
۴۸ درصد متقاضیان در صف دریافت وام ازدواج هستند
اهمیت نقش پلتفرم‌ها در دسترسی مردم به دارو/ شرایط جنگی در قیمت دارو بی‌تاثیر نبوده است
بقائی: «ایران» پیوند دهنده همه ما در بزنگاه‌های تاریخی است
پزشکیان: دیپلماسی منطقه‌ای نباید صرفاً به برگزاری نشست‌ها محدود شود
صفحه نخست روزنامه‌ها – شنبه ۱۸ مهر