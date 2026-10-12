مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران منجر به بی‌انگیزگی و دلسردی کشاورزان می‌شود؛ بنابراین تسریع در پرداخت مطالبات امری ضروری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، با انتقاد از تأخیر در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، گفت: بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قیمت‌گذاری باید با در نظر گرفتن مؤلفه‌هایی همچون هزینه تمام‌شده تولید، نرخ تورم، نرخ مبادله و قیمت‌های جهانی انجام شود؛ بر همین اساس، قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم ۸۵ هزار تومان بود، اما سازمان برنامه و بودجه بدون پشتوانه علمی، رقم دیگری را مطرح می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت صرفه اقتصادی تولید برای کشاورزان افزود: حمایت مؤثر از کشاورزان از مسیر تعیین قیمت منصفانه و منطقی امکان‌پذیر است، اما با وجود برگزاری جلسات کارشناسی، بررسی هزینه‌های تمام‌شده تولید و تشکیل جلسه شورا، نرخ نهایی خرید تضمینی گندم هنوز به تصویب نرسیده و مقرر شده است جلسه کارشناسی دیگری برگزار شود.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به نظر وزارت جهاد کشاورزی درباره نرخ منطقی خرید تضمینی گندم اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تولید، قیمت منطقی هر کیلوگرم گندم را ۹۲ هزار تومان می‌داند. در مقطعی که نرخ پیشنهادی ۸۵ هزار تومان مطرح شد، نرخ ارز ۱۷۰ هزار تومان بود، اما افزایش نرخ ارز در ادامه، هزینه‌های تولید و معیشت کشاورزان را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

ایمانی با انتقاد از تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم ادامه داد: کشاورزان از این وضعیت گلایه‌مند هستند و در تماس‌های متعدد، نارضایتی خود را اعلام می‌کنند. برخی از آنان این نگرانی را مطرح می‌کنند که دولت قصد دارد نرخ خرید تضمینی را پس از پایان فصل کشت اعلام کند؛ در حالی که اعلام به‌موقع قیمت به کشاورزان کمک می‌کند برای کشت محصول خود تصمیم‌گیری کنند.

وی درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران نیز گفت: میزان مطالبات پرداخت‌نشده در مناطق گرمسیر بین ۵ تا ۷ درصد و در مناطق سردسیر حداکثر ۵۰ درصد است. بر اساس وعده رئیس سازمان برنامه و بودجه، قرار است مطالبات گندمکاران تا پایان هفته تسویه شود.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با تأکید بر اهمیت پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان تصریح کرد: کشاورزان برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز و آغاز فعالیت در سال زراعی جدید به نقدینگی نیاز دارند؛ از این رو، تسریع در پرداخت مطالبات نقش مهمی در تأمین هزینه‌های کشت دارد.

ایمانی در پایان تأکید کرد: تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران موجب کاهش انگیزه و دلسردی آنان می‌شود؛ بنابراین، تسریع در تسویه مطالبات و اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی گندم برای حمایت از تولید و برنامه‌ریزی کشاورزان ضروری است.

 

برچسب ها: تولیدگندم ، مطالبات گندمکاران
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