زلنسکی حملات امروز روسیه به اوکراین را واکنش مسکو به توافق صادرات گازوئیل با آمریکا دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شرکت «دی‌تک» اوکراین که بزرگ‌ترین تامین‌کننده خصوصی انرژی این کشور است، امروز (شنبه) اعلام کرد که در پی حملات روسیه، کی‌یف با قطعی گسترده برق مواجه شده است.

این شرکت در بیانیه‌ای در تلگرام نوشت: «در پی حملات، قطعی‌های گسترده جدیدی در پایتخت رخ داده است. در حال حاضر، برنامه‌های زمان‌بندی‌شده برای تثبیت وضعیت برق اجرا نمی‌شوند.»

در ادامه، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین حملات امروز را واکنش مسکو به توافق گازوئیلی با آمریکا توصیف کرد و انتقاد خود از این توافق را تشدید کرد.

زلنسکی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «روسیه امروز با پرتاب پنج بمب گلاید به ساختمان‌های مسکونی در زاپوریژیا، از لغو تحریم‌های صادرات گازوئیل تشکر کرد».

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا شب گذشته پس از گفت‌وگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه از توافق برای تأمین گازوئیل مورد نیاز بازار آمریکا و بازار‌های جهانی از سوی روسیه خبر داد. این تصمیم در حالی اعلام شد که واشنگتن پیش‌تر با اعمال تحریم‌های انرژی علیه مسکو، در پی محدود کردن درآمد‌های روسیه در جنگ اوکراین بود. ترامپ هدف این توافق را افزایش عرضه و کاهش قیمت سوخت اعلام کرد.

رئیس‌جمهور اوکراین شدیدا به این تصمیم واکنش نشان داده است. او این توافق را اقدامی ناعادلانه دانست و گفت که درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی به روسیه کمک می‌کند جنگ را طولانی‌تر کند.

زلنسکی همچنین مذاکرات هم‌زمان هیئت اوکراینی با نمایندگان آمریکا در میامی را به‌منزله «پرده‌ای برای پنهان کردن توافق واشنگتن و مسکو» توصیف کرد.

پایگاه خبری آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده است که تصمیم دونالد ترامپ پس از اختلاف واشنگتن و کی‌یف بر سر حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه اتخاذ شده است؛ موضوعی که به گفته این مقام، تنش تازه‌ای در روابط دو کشور ایجاد کرده است.

بر اساس این گزارش، دولت ترامپ از ولودیمیر زلنسکی خواسته بود حملات به پالایشگاه‌های روسیه را متوقف کند، اما اوکراین با این درخواست موافقت نکرد.

شایان ذکر است که تحلیلگران می‌گویند توافق برای عرضه گازوئیل روسیه بعید است به کاهش پایدار قیمت سوخت منجر شود.

منبع: العربیه