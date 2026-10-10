وزارت بهداشت غزه اعلام کرد شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به این منطقه از سه سال پیش تاکنون به دست‌کم ۷۴ هزار و ۳۷۰ نفر افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت بهداشت غزه اعلام کرد شمار شهدای حملات اسرائیل به این منطقه از سه سال پیش تاکنون به دست‌کم ۷۴ هزار و ۳۷۰ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۳۷۱ نفر افزایش یافته است.

وزارت بهداشت غزه در تازه‌ترین گزارش روزانه خود اعلام کرد طی ۴۸ ساعت گذشته، ۱۰ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند که یک نفر از آنها بر اثر جراحات قبلی جان باخته است. در همین مدت، ۶۵ نفر دیگر نیز مجروح شده‌اند.

بر اساس این گزارش، از زمان برقراری آتش‌بس در اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، دست‌کم یک‌هزار و ۴۸۱ فلسطینی شهید و ۵ هزار و ۲۵۴ نفر دیگر مجروح شده‌اند. همچنین پیکر ۸۳۶ نفر از زیر آوار خارج شده است.
منبع: الجزیره

برچسب ها: شهدای غزه ، رژیم صهیونیستی
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