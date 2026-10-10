باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برخاستن دود غلیظ از تأسیسات انرژی عربستان در پی حمله یمنی‌ها + فیلم

منابع خبری از برخاستن ستون‌های دود از یکی از تأسیسات انرژی در شرق عربستان سعودی، در پی حمله بامدادی امروز یمنی‌ها خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس گزارش منابع خبری، به دنبال حمله بامدادی یمنی‌ها به تأسیسات انرژی در شرق عربستان سعودی، ستون‌های دود غلیظ از این منطقه به هوا برخاست.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره میزان خسارت‌های احتمالی این حمله منتشر نشده است.

 

مطالب مرتبط
برخاستن دود غلیظ از تأسیسات انرژی عربستان در پی حمله یمنی‌ها + فیلم
young journalists club

باب‌المندب همچنان در کنترل ارتش یمن و انصارالله + فیلم

برخاستن دود غلیظ از تأسیسات انرژی عربستان در پی حمله یمنی‌ها + فیلم
young journalists club

تصاویر جدید از ابعاد گسترده آتش‌سوزی در پالایشگاه آرامکو در رابغ + فیلم

برخاستن دود غلیظ از تأسیسات انرژی عربستان در پی حمله یمنی‌ها + فیلم
young journalists club

تصاویر ماهواره‌ای از آسیب به مخازن سوخت پالایشگاه رابغ عربستان + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
تسلیم شماری از نیروهای ائتلاف سعودی به نیروهای مسلح یمن + فیلم
۸۹۷

تسلیم شماری از نیروهای ائتلاف سعودی به نیروهای مسلح یمن + فیلم

۱۸ . مهر . ۱۴۰۵
۲ حمله رژیم صهیونیستی به غزه برای ترور یک فلسطینی + فیلم
۷۳۴

۲ حمله رژیم صهیونیستی به غزه برای ترور یک فلسطینی + فیلم

۱۸ . مهر . ۱۴۰۵
توهین به تمدن ایران؛ پرده ای دیگر از دشمنی آمریکا با ملت ایران + فیلم
۵۴۱

توهین به تمدن ایران؛ پرده ای دیگر از دشمنی آمریکا با ملت ایران + فیلم

۱۸ . مهر . ۱۴۰۵
ورود واکسن‌های آنفلوانزای روسی، چینی و فرانسوی به داروخانه‌ها + فیلم
۵۰۰

ورود واکسن‌های آنفلوانزای روسی، چینی و فرانسوی به داروخانه‌ها + فیلم

۱۸ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha