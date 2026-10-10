\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u0646\u0627\u0628\u0639 \u062e\u0628\u0631\u06cc\u060c \u0628\u0647 \u062f\u0646\u0628\u0627\u0644 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0628\u0627\u0645\u062f\u0627\u062f\u06cc \u06cc\u0645\u0646\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u0628\u0647 \u062a\u0623\u0633\u06cc\u0633\u0627\u062a \u0627\u0646\u0631\u0698\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0631\u0642 \u0639\u0631\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0633\u0639\u0648\u062f\u06cc\u060c \u0633\u062a\u0648\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0648\u062f \u063a\u0644\u06cc\u0638 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0628\u0647 \u0647\u0648\u0627 \u0628\u0631\u062e\u0627\u0633\u062a.\n\u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u062c\u0632\u0626\u06cc\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631\u06cc \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0645\u06cc\u0632\u0627\u0646 \u062e\u0633\u0627\u0631\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n