رسانه‌های یمن از چهار حمله هوایی به فرودگاه بین‌المللی صنعا و سه حمله به شبکه‌های ارتباطی شهر المحابشه در شمال غرب یمن خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانه‌های یمن از حمله هوایی به فرودگاه بین‌المللی صنعا خبر دادند.

گفته شده نیرو‌های وابسته به دولت مستعفی یمن که تحت حمایت عربستان هستند، حملات هوایی را در مناطقی از یمن انجام داده‌اند که در جریان آن، فرودگاه بین‌المللی صنعا چهار بار هدف حمله قرار گرفته است.

این رسانه‌ها همچنین از سه حمله هوایی به شبکه‌های ارتباطی در شهر المحابشه در شمال غرب یمن خبر دادند. شهر المحابشه یکی از مراکز مهم تجاری منطقه حجه است و محل ارتباط میان چندین شهرستان اطراف به شمار می‌رود.

دولت مستعفی یمن از هفته گذشته عملیاتی را علیه رزمندگان انصارالله آغاز کرده است. در همین حال، نیرو‌های آن از پیشروی در مناطق نزدیک باب‌المندب خبر داده‌اند، اما درباره میزان پیشروی و کنترل کامل این مناطق گزارش‌های متناقضی منتشر شده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: فرودگاه صنعا ، ائتلاف عربستان در یمن ، انصارالله یمن
خبرهای مرتبط
حملات عربستان به یمن؛ چهار حمله هوایی به باب‌المندب و حمله موشکی به صعده
اسلام‌آباد: نیرو‌های پاکستانی وارد یمن نخواهند شد
ریاض حمله به فرودگاه ملک خالد را تایید کرد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پوتین در تماس تلفنی با ترامپ؛ توافق با تهران از مسیر دیپلماسی امکان‌پذیر و ضروری است
گولان: ترور رهبر ایران اشتباه راهبردی اسرائیل بود
پسکوف: پوتین با هماهنگی پزشکیان، موضع تهران را به ترامپ منتقل کرد
نوبل صلح باید به من می‌رسید، نه ناوی پیلای!
رویترز: توافق گازوئیلی ترامپ و پوتین بعید است قیمت‌ها را پایدار کاهش دهد
حملات عربستان به یمن؛ چهار حمله هوایی به باب‌المندب و حمله موشکی به صعده
گزارش ادعایی بلومبرگ از ارسال تسلیحات روسی به ایران
دومای روسیه: آمریکا و روسیه آماده‌اند «گره‌هایی را باز کنند»
ترامپ: جایزه صلح نوبل را نگرفتم!
آکسیوس: زلنسکی توافق گازوئیلی ترامپ و پوتین را «ناعادلانه» خواند
آخرین اخبار
برنده جایزه صلح نوبل: تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی غیرقابل‌قبول است
ترکیه دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی را ممنوع می‌کند
شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی فرودگاه ملک خالد ریاض
فرودگاه صنعا هدف حملات هوایی قرار گرفت
ادامه انتقادات زلنسکی از توافق گازوئیل آمریکا و روسیه
ترامپ: جایزه صلح نوبل را نگرفتم!
شمار شهدای غزه به ۷۴ هزار و ۳۷۰ نفر رسید
انتخابات فلسطین به سپتامبر ۲۰۲۷ موکول شد
رایزنی وزیران خارجه عمان و عربستان درباره مهار تنش‌های منطقه‌ای
دومای روسیه: آمریکا و روسیه آماده‌اند «گره‌هایی را باز کنند»
تشدید حملات اسرائیل به جنوب لبنان
حملات عربستان به یمن؛ چهار حمله هوایی به باب‌المندب و حمله موشکی به صعده
پسکوف: پوتین با هماهنگی پزشکیان، موضع تهران را به ترامپ منتقل کرد
دیدار الحیه و فیدان؛ تأکید بر وحدت فلسطین و بازسازی غزه
دفتر نتانیاهو متهم به تغییر اسناد مربوط به حملات ۷ اکتبر شد
آلبانیز: ۲۲۳ هزار تن بمب بر سر غزه فرود آمده است
گزارش ادعایی بلومبرگ از ارسال تسلیحات روسی به ایران
آکسیوس: توافق گازوئیل پس از اختلاف ترامپ با زلنسکی اتخاذ شد
گولان: ترور رهبر ایران اشتباه راهبردی اسرائیل بود
آکسیوس: زلنسکی توافق گازوئیلی ترامپ و پوتین را «ناعادلانه» خواند
کره شمالی آمریکا را به استفاده ابزاری از حقوق بشر متهم کرد
نوبل صلح باید به من می‌رسید، نه ناوی پیلای!
رویترز: توافق گازوئیلی ترامپ و پوتین بعید است قیمت‌ها را پایدار کاهش دهد
پوتین در تماس تلفنی با ترامپ؛ توافق با تهران از مسیر دیپلماسی امکان‌پذیر و ضروری است
انتقاد زلنسکی از توافق ترامپ و پوتین برای عرضه گازوئیل روسیه
تشکر نتانیاهو از آمریکا درپی تحریم دیوان کیفری بین‌المللی
هشدار سونامی در آمریکای مرکزی پس از زلزله شدید پاناما
ونس تماشای زنده اعدام عامل تیراندازی فورت هود را رد کرد
ترامپ از توافق برای دریافت گازوئیل روسیه خبر داد
گوترش تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی را محکوم کرد