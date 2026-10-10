باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانه‌های یمن از حمله هوایی به فرودگاه بین‌المللی صنعا خبر دادند.

گفته شده نیرو‌های وابسته به دولت مستعفی یمن که تحت حمایت عربستان هستند، حملات هوایی را در مناطقی از یمن انجام داده‌اند که در جریان آن، فرودگاه بین‌المللی صنعا چهار بار هدف حمله قرار گرفته است.

این رسانه‌ها همچنین از سه حمله هوایی به شبکه‌های ارتباطی در شهر المحابشه در شمال غرب یمن خبر دادند. شهر المحابشه یکی از مراکز مهم تجاری منطقه حجه است و محل ارتباط میان چندین شهرستان اطراف به شمار می‌رود.

دولت مستعفی یمن از هفته گذشته عملیاتی را علیه رزمندگان انصارالله آغاز کرده است. در همین حال، نیرو‌های آن از پیشروی در مناطق نزدیک باب‌المندب خبر داده‌اند، اما درباره میزان پیشروی و کنترل کامل این مناطق گزارش‌های متناقضی منتشر شده است.

منبع: الجزیره