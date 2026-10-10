وزیر کشور در پی وقوع حوادث تروریستی در سیستان و بلوچستان در پیامی، هیئتی را برای بررسی اقدام تروریستی، به این استان اعزام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مومنی در پیامی ضمن ابراز همدردی با خانواده پرسنل جان بر کف نظامی و انتظامی، شهادت حافظان امنیت استان سیستان و بلوچستان به ویژه شهیده خانم دکتر نصرت افتخاری، معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی استان را که در حوادث تروریستی اخیر به شهادت رسیدند، تبریک و تسلیت گفت.

وزیر کشور ضمن محکوم کردن این جنایات، با اعزام هیاتی دستور داده در اسرع وقت ابعاد این جنایت بررسی شود.

رئیس شورای امنیت کشور همچنین به هیات اعزامی تاکید کرده است، با هماهنگی مراجع قضایی و امنیتی، عناصر دخیل و عاملان آن جنایت شناسایی شوند و به سزای عمل خود برسند.

مومنی پیش‌تر در تماس تلفنی با بیجار استاندار سیستان و بلوچستان گزارشی از حوادث اخیر دریافت و دستورات لازم را صادر کرده بود.

وزیر کشور در این تماس بر استفاده از ظرفیت مردمی استان که همواره حافظ و مرزبان این خطه از ایران اسلامی بوده‌اند، تاکید مضاعفی کرد.

منبع: وزارت کشور

برچسب ها: سیستان و بلوچستان ، وزیر کشور ، حادثه تروریستی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۵ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
تروریست را نباید دستگیر کرد. تروریست را باید در مخفی گاهش کشت و به سزای اعمالش رساند.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۹ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
اعزام هئیت به درد نمی‌خورد باید در سیستان و بلوچستان سیاست مشت آهنین به شديد ترین وجه ممکن اجرا شود.
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