آرسنال با پیروزی در ورزشگاه خانگی اش مقابل لیدزیونایتد به رده دوم جدول لیگ برتر انگلیس صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در نخستین بازی از هفته ششم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال آرسنال در ورزشگاه خانگی خود امارات میزبان لیدزیونایتد بود.

در نیمه اول علی رغم حملات آرسنال قفل دروازه لیدز باز نشد و بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم لیدز بازی جسورانه تری از خود به نمایش گذاشت و در دقیقه ۵۵ نفوذ خوب گابریل گودموندسون با پاس خوبش در محوطه جریمه تکمیل شد و جیمز جاستین بدون کوچکترین مزاحمتی از سوی مدافعان آرسنال دروازه را باز کرد تا ورزشگاه امارات غرق در سکوت شود.

آرسنال پس از عقب افتادن از حریفش سراپا حمله شد و در دقیقه ۶۲ بن وایت در محوطه جریمه با ضربه سر توپ را به ریکاردو کالافیوری رساند و مدافع ایتالیایی نیز موفق شد قفل دروازه لیدز را باز کند تا بازی به تساوی کشیده شود.

در ادامه بازهم توپچی‌ها روی دروازه لیدز حمله می‌کردند تا اینکه در دقیقه ۷۰ دکلان رایس با پشت پایی دیدنی توپ را به برونو گیمارش داد و او نیز در موقعیتی عالی اقدام به شوتزنی کرد تا بار دیگر دروازه لیدز باز شود.

در ۲۰ دقیقه پایانی نیز شاگردان آرتتا فشار خود روی دروازه لیدز را حفظ کردند، اما بازیکنان این تیم نتوانستند اختلاف را بیشتر کنند و در نهایت بازی با برتری ۲ - ۱ آرسنال به پایان رسید.

آرسنال با این پیروزی ۱۵ امتیازی شد و به رده دوم جدول لیگ برتر صعود کرد.

لیدزیونایتد نیز با ۹ امتیاز در رده پنجم قرار دارد.