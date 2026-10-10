باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بار دیگر از دریافت‌نکردن جایزه صلح نوبل ابراز نارضایتی کرد و مدعی شد که هشت جنگ را حل‌وفصل کرده و به پایان‌دادن به دو درگیری دیگر نزدیک است.

ترامپ روز شنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال مدعی شد که تاکنون هشت جنگ را حل‌وفصل کرده و برای پایان‌دادن یا دستیابی به توافق در دو درگیری دیگر نیز تلاش می‌کند. او همچنین گفت که همه اسرای اسرائیلی، از جمله ۲۸ اسیر نهایی، چه زنده و چه جان‌باخته، بازگردانده شده‌اند.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه ادعا کرد که در جنگ ونزوئلا پیروز شده، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور را دستگیر کرده و مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده است.

ترامپ با اشاره به این اقدامات، از اعطای‌نشدن جایزه صلح نوبل به خود یا آمریکا ابراز تعجب کرد و نوشت: «با وجود همه اینها، من یا ایالات متحده آمریکا جایزه صلح نوبل را دریافت نکردیم. عجب!»

منبع: بریکینگ نیوز