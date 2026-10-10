باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض دقایقی پیش اطلاعیه‌ای منتشر کرد و از مسافران خواست پیش از عزیمت به فرودگاه، مستقیما با شرکت هواپیمایی خود تماس گرفته و از وضعیت پرواز اطمینان حاصل کنند.

این اطلاعیه در حالی منتشر شده که رسانه‌های محلی عربستان از شنیده شدن صدای انفجار‌هایی در پایتخت و نزدیکی فرودگاه خبر داده‌اند.

مقام‌های سعودی تاکنون هیچ بیانیه رسمی در این‌باره منتشر نکرده‌اند. با این حال، برخی گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که فرودگاه ظاهراً پذیرش پرواز‌های ورودی را متوقف کرده و چندین هواپیما به فرودگاه‌های دیگر هدایت شده‌اند.

منبع: بریکینگ نیوز