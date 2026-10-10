سرپرست تراکتور درباره سفر به عمان برای برگزاری بازی در لیگ نخبگان گفت: با مشکلات زیادی روبه‌رو شدیم. تازه بعد از هفت ساعت به فرودگاه بغداد رسیده‌ایم.

باشگاه خبرنگاران جوان - خداداد عزیزی سرپرست تیم فوتبال تراکتوردر خصوص شرایط سفر تراکتور اظهار داشت: خودم ساعت ۶ صبح از خواب بیدار شدم و ساعت ۷ در فرودگاه تبریز بودیم. پرواز ما چارتر بود و دوستان در تبریز به ما لطف داشتند، اما با مشکلات زیادی روبه‌رو شدیم. اکنون ساعت ۲ بعدازظهر است و ما تازه بعد از هفت ساعت به فرودگاه بغداد رسیده‌ایم.

او افزود: حدود سه ساعت در مسیر بودیم و در طول راه نیز بازرسی‌های مختلفی انجام شد. در فرودگاه بغداد هم بازرسی‌ها ادامه دارد و اینجا هم بازرسی با سگ ادامه دارد و حتی چند سگ به دنبال مهدی شیری و دیگر بازیکنان افتادند. نمی‌دانیم باید با چه کسی صحبت کنیم و چه کسی قرار است پیگیر وضعیت ما باشد.

سرپرست تراکتور تصریح کرد: ما حدود ساعت ۱۲ شب به وقت ایران به عمان می‌رسیم، یعنی از ساعت ۶ صبح تا نیمه‌شب، حدود ۱۸ ساعت در راه خواهیم بود. ما نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا هستیم. این اوضاع تیم ماست.

عزیزی ادامه داد: تراکتور در فصل گذشته بیشترین امتیاز را برای ایران در لیگ نخبگان آسیا کسب کرد و ایران برای سهمیه‌های فصل آینده تا حد هشت درصد مدیون عملکرد این تیم است. شرایط سفر ما به این شکل است و هیچ‌کس هم پیگیر نیست. پنج بار فقط سگ ما را گشته است. نمی‌دانم چگونه یک تیم با پرواز مستقیم می‌رود و ما باید به چنین شکلی برویم و نه فدراسیون، نه جای دیگری پیگیر است.

او خطاب به مسئولان ورزش و فوتبال کشور گفت: از آقای دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان و آقای تاج و اعضای هیات‌رئیسه فدراسیون فوتبال می‌خواهم که این موضوع را پیگیری کنند. اگر هم فوتبال بازی نکرده‌اید حداقل سوال کنید. فوتبالیست نمی‌تواند دو روز پیش از مسابقه، ۱۸ ساعت در مسیر باشد و بعد انتظار داشته باشیم با آمادگی کامل به میدان برود. هنوز ناهار نخورده‌ایم و نمی‌دانیم چگونه باید برای بازیکنان غذا تهیه کنیم. نمی‌شود هرجایی غذا بخوریم.

عزیزی ادامه داد: ساک و چمدان‌ها را کنار هم چیده‌اند و منتظریم که سگ و انسان ما را بو بکشند. بدبخت شده‌ایم. تدارک ما باید مدام باید ساک‌ها را پیاده و سوار کند.

او در خصوصِ عدم امکان تمرین برای تراکتور گفت: بعد از ۱۸ ساعت، کجا باید تمرین کنیم؟ نمی‌دانیم چگونه باید برای بازیکنان غذا تهیه کنیم که خدای نکرده دچار مسمومیت نشوند. به ما گفته‌اند غذایی که در مسیر تهیه می‌شود ممکن است باعث مسمومیت شود.

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برچسب ها: لیگ نخبگان آسیا ، تراکتور ، خداداد عزیزی
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