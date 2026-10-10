شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کمبود امکانات رفاهی در شهرستان ورامین استان تهران ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها کمبود امکانات رفاهی یکی از چالش‌های شهروندان محسوب می‌شود تا بتوانند با امنیت و راه بیشتری سپری کنند. با توجه به اینکه برخورداری از حداقل امکانات رفاهی و خدمات عمومی بر اساس اصول قانون اساسی حق مسلم همه اقشار کشور است و محرومیت از امکانات عمومی همواره مشکلاتی را برای شهروندان به همراه دارد.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات کمبود امکانات رفاهی در شهرستان ورامین استان تهران سخن گفت وخواستار رسیدگی به این مشکلات شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام روستا‌های دشت ورامین از شهر ورامین روشنایی دارند، ولی در خود شهر ورامین، از میدان پوئینک تا حصارک، محلات، کوچه‌ها و خیابان‌های مرکزی دچار کمبود شدید روشنایی و بی‌توجهی به طرح‌های توسعه و آبادانی هستند و نیاز به طرح‌های نو عمرانی، خدمات شهری به‌روز و حضور جوانان و مهندس‌های بومی برای توسعه شهرستان احساس می‌شود. برای نمونه، در بلوار‌ها تنها کار‌های سطحی انجام می‌شود؛ دوربرگردان‌ها در فاصله‌های کوتاه تکرار می‌شوند و ورودی و خروجی میدان ولیعصر نیازمند اقدامات عمرانی و ترافیکی اساسی است. کوچه‌ها و محلات شهر، از محله امامزاده علی و سکینه بانو تا سایر نقاط، هنوز از جوی‌های آب، آسفالت، روشنایی و نظافت محروم هستند. ایستگاه تاکسیرانی شهری و بین‌شهری، پایانه‌های اتوبوسرانی، ایستگاه قطار و زیرساخت‌های آموزشی، مذهبی و تفریحی (پارک‌ها، بوستان‌ها) نیز دچار فرسودگی، نیاز به نوسازی و پاکسازی هستند. همچنین، کمبود بازارچه‌های محلی و روز محلات، و مشکلات شهرک‌های تازه‌تأسیس پیرامونی مانند خیرآباد، گلتپه، موسی‌آباد، فاطمیه، کوثر ۱ و ۲، شهرک ایثار، دادگستری، ولیعصر، فجر، گاز، شهید فکوری، باغ انگوری، جهان‌آرا، فرهنگیان، میدان بسیج، شقایق، دهوین و ده‌شریفی به چشم می‌خورد. لطفا پیگیری کنید.



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