ترکیه دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی را از دهم آبان ممنوع و احراز سن کاربران را برای پلتفرم‌ها الزامی خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دولت ترکیه دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی را رسماً ممنوع کرد. این قانون پس از تصویب در پارلمان این کشور، امروز رسما اعلام شد و از اول نوامبر (۱۰ آبان) اجرایی خواهد شد.

بر اساس این قانون، شبکه‌های اجتماعی موظف‌اند برای اجرای محدودیت سنی، تدابیر فنی و اداری لازم، از جمله احراز سن کاربران را اتخاذ کنند. این فرایند با استفاده از یک شناسه دیجیتال صادرشده از سوی دولت انجام خواهد شد.

این قانون همچنین پلتفرم‌ها را از ارائه خدماتی با اثر اعتیادآور به افراد بالای ۱۵ سال منع می‌کند.

ترکیه به جمع کشور‌هایی از جمله استرالیا و اندونزی پیوسته است که برای دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی محدودیت سنی وضع می‌کنند یا در حال بررسی آن هستند. اتحادیه اروپا نیز در ماه گذشته میلادی، پیشنهاد قانونی برای محدود کردن دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های اشتراک‌گذاری ویدئو ارائه کرد.

 اتریش، دانمارک، فرانسه، یونان و اسپانیا به طور جداگانه در حال پیشبرد قوانین مشابه هستند و انتظار می‌رود انگلیس نیز سال آینده ممنوعیتی در این زمینه اعمال کند. کانادا هم لایحه‌ای برای محدود کردن دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به شبکه‌های اجتماعی ارائه کرده است.

منبع: پولیتیکو

برچسب ها: شبکه های اجتماعی ، ترکیه ، ممنوعیت دسترسی
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