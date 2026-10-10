باشگاه خبرنگاران جوان-مهدی محمدی معاون حقوقی مجلس و امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه در مراسم افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه کتاب زنجان، با اشاره به اهمیت مقوله کتاب و کتاب‌خوانی گفت: یکی از افتخارات ما خدمتگزاری به اهالی فرهنگ و کتاب بوده و مقوله کتاب از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

معاون حقوقی مجلس و امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر توجه ویژه رهبر شهید انقلاب به مسائل فرهنگی و ترویج کتاب‌خوانی اظهار داشت: ایشان همواره بر اهمیت فرهنگ تأکید داشتند و فرهنگ را به اکسیژن و هوای مورد نیاز جامعه تشبیه می‌کردند و آن را مهم‌تر از اقتصاد می‌دانستند.

وی با بیان اینکه ترویج کتاب‌خوانی در میان نوجوانان، جوانان و بزرگسالان از موضوعات مورد تأکید در حوزه فرهنگی است، ادامه داد: توجه به کتاب و کتاب‌خوانی و گسترش فرهنگ مطالعه در جامعه، ضرورتی اساسی است که باید مورد اهتمام قرار گیرد.

معاون حقوقی مجلس و امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به پیشینه فرهنگی و علمی استان زنجان گفت: این استان همواره در حوزه‌های مختلف علمی، از جمله فقاهت، علوم پایه، علوم تجربی و علوم انسانی، چهره‌ها و مفاخر برجسته‌ای را به جامعه معرفی کرده و از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی برخوردار بوده است.

محمدی ضمن از تلاش‌های عوامل اجرایی برای برگزاری یازدهمین نمایشگاه کتاب زنجان قدردانی کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، نیز با قدردانی از حمایت‌های مسوولان و تلاش دست‌اندرکاران برگزاری یازدهمین نمایشگاه کتاب زنجان، ابراز امیدواری کرد: این رویداد فرهنگی به جشنی برای مردم تبدیل شود و ظرفیت‌های فرهنگ و هنر کشور حتی در شرایط جنگ و دفاع ملی نیز به نمایش گذاشته شود.

جعفر محمدی، با تأکید بر نقش حمایت‌ها و دستورات استاندار در برگزاری این رویداد فرهنگی افزود: اگر دستورات و همراهی مسئولان و عوامل اجرایی نبود، برگزاری این نمایشگاه امکان‌پذیر نمی‌شد.

وی با قدردانی از حضور مسئولان، فعالان فرهنگی و مشارکت کنندگان در نمایشگاه تاکید کرد: باید نشان دهیم که حتی در شرایط جنگ و دفاع ملی نیز فرهنگ و هنر کشور حرف‌های زیادی برای گفتن دارند.