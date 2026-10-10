معاون وزیر اقتصاد گفت: با وجود رشد ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر، همچنان فاصله قابل‌توجهی میان ظرفیت موجود و نیاز کشور وجود دارد و لازم است این روند با سرعت بیشتری دنبال شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو در حاشیه انعقاد قرارداد بین ساتبا و زارت اقتصاد در جمع خبرنگاران با قدردانی از وزیر اقتصاد و کارکنان این وزارتخانه، گفت: موفقیت‌های نسبی به‌دست‌آمده تاکنون، مرهون تلاش‌ها و همکاری همکاران وزارت اقتصاد در بخش‌های مختلف، به‌ویژه حوزه‌های بانکی، پولی و مالیاتی است.

او افزود: هر زمان با مشکلی مواجه شدیم، همکاران وزارت اقتصاد با احساس مسئولیت و با این نگاه که مسئله، مشکل خودشان است، برای حل آن اقدام کردند. به همین دلیل، لازم می‌دانم شخصاً از وزیر محترم اقتصاد و همه همکاران این وزارتخانه قدردانی کنم.

طرزطلب با اشاره به ضرورت ورود جدی‌تر وزارت اقتصاد به اجرای طرح‌های مقاومتی اظهار کرد: در این زمینه، لازم است مسئولان وزارت اقتصاد نیز با جسارت و شجاعت بیشتری وارد عمل شوند و منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح را اختصاص دهند.

معاون وزیر نیرو ادامه داد: ما نیز آمادگی داریم بدون هیچ‌گونه چشمداشتی برای اجرای این کار کمک کنیم؛ به‌طوری که هم تجهیزات مورد نیاز را در اختیار مجموعه قرار دهیم و هم اجرای طرح را بر عهده بگیریم.

او تصریح کرد: همچنین آمادگی داریم با پیش‌بینی تمهیدات لازم، هزینه‌هایی را که وزارت اقتصاد باید برای اجرای این طرح پرداخت کند، با فاصله زمانی از این وزارتخانه دریافت کنیم تا زمینه اجرای طرح فراهم شود.

در ادامه نیز حسین فردوسی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی، در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، بر ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی برای اجرای پروژه‌های خورشیدی تأکید کرد.

او با اشاره به روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در کشور، از اقدامات ساتبا در این زمینه قدردانی کرد و گفت: با وجود رشد ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر، همچنان فاصله قابل‌توجهی میان ظرفیت موجود و نیاز کشور وجود دارد و لازم است این روند با سرعت بیشتری دنبال شود.

برچسب ها: وزارت اقتصاد ، ساتبا
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