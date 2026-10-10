باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ناوی پیلای، برنده جایزه صلح نوبل و حقوقدان اهل آفریقای جنوبی روز شنبه در سخنانی از طریق ارتباط تصویری، تصمیم واشنگتن برای اعمال تحریم علیه دیوان کیفری بین‌المللی را مورد انتقاد قرار داد و گفت این اقدامات قضات را به دلیل تصمیم‌های قضایی‌شان هدف قرار می‌دهد.

او با اشاره به نگرانی‌ها درباره ادامه فعالیت دادگاه‌های بین‌المللی، به‌ویژه دیوان کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه، تأکید کرد که اعمال تحریم از سوی یک کشور علیه قضات صرفاً به دلیل صدور احکام قضایی، اقدامی بی‌سابقه و غیرقابل‌قبول است.

پیلای در ادامه گفت تحریم‌های جدید آمریکا در حالی اعلام شده‌اند که او به‌عنوان برنده جایزه صلح نوبل معرفی شده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نیز همچنان از دریافت‌نکردن این جایزه ابراز نارضایتی می‌کند.

منبع: بریکینگ نیوز