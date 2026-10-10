باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته پنجم بوندسلیگا آلمان تیم فوتبال بایرن مونیخ میهمان آگزبورگ بود.

مانوئل نویر دروازه بان باسابقه بایرنی در ثانیه‌های نخست باز دچار یک اشتباه مهلک شد و رابین فلهاور در ثانیه ۸ دروازه را باز کرد.

در ادامه بایرنی‌ها برای زدن گل تساوی بخش تلاش زیادی انجام دادند، اما هربار بازیکنان این تیم در گلزنی ناکام بودند.

در دقیقه ۵۱ لوئیز دیاز دروازه آگزبورگ را باز کرد، اما این گل مردود اعلام شد.

در دقیقه ۵۵ پاس خوب هری کین در محوطه جریمه با ضربه بغل پای ساده اسماعیل سایباری تبدیل به گل شد تا بایرن مونیخ به بازی برگردد.

در ادامه روز بد مانوئل نویر رودریگو ریبیرو در دقیقه ۶۴ گل دوم آگزبورگ را به ثبت رساند تا بازهم بایرنی‌ها عقب بیفتند.

فشار باواریایی‌ها برای زدن گل دوم شدت پیدا کرد و در دقیقه ۸۰ بازهم هری کین در نقش پاسور ظاهر شد و ناتانائیل براون دروازه آگزبورگ را باز کرد تا بایرن مونیخ بازهم به بازی برگردد.

این دیدار در نهایت با تساوی ۲ - ۲ به پایان رسید.

بایرن مونیخ با این تساوی ۱۱ امتیازی شد و در رده دوم جدول قرار گرفته است.

آگزبورگ نیز با ۸ امتیاز در رده پنجم قرار دارد.

نتایج سایر دیدار‌ها بدین شرح است:

ماینتس ۳ - ۴ بایرلوکوزن

هوفنهایم ۲ - ۳ هامبورگ

پادربورن ۰ - ۲ اشتوتگارت

یونیون برلین ۱ - ۰ الفرسبرگ