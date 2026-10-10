باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی ارائه هرگونه خدمات خرید و فروش برخط طلا توسط مؤسسات اعتباری، اعم از مباشرت یا مشارکت و از طریق واحد‌های دیجیتال را ممنوع اعلام کرد و هشدار داد در صورت ادامه این فعالیت‌ها، اقدامات نظارتی و انتظامی علیه مؤسسات متخلف و مدیران ذی‌ربط در دستور کار قرار می‌گیرد.

در پی اقدام برخی مؤسسات اعتباری برای فراهم‌کردن و تسهیل شرایط خرید و فروش برخط طلا میان آحاد جامعه، این بانک اعلام کرد که چنین اقداماتی با اهداف و سیاست‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و در برخی موارد می‌تواند اجرای سیاست‌های کنترلی و نظارتی این بانک را تضعیف کند.

بر اساس این گزارش، با توجه به ماهیت معاملات برخط طلا و امکان تبدیل سریع وجوه ریالی به دارایی‌های حافظ ارزش، این معاملات می‌توانند بستری بالقوه برای لایه‌گذاری و پنهان‌کردن منشأ وجوه فراهم کنند؛ به‌ویژه در مواردی که تراکنش‌ها به‌صورت متعدد، خرد و در بازه‌های زمانی کوتاه انجام شوند.

همچنین پایین‌بودن حداقل مبلغ خرید طلا و امکان انجام معاملات متعدد به‌صورت برخط، خطر انجام تراکنش‌های خرد ساختاریافته با هدف دورزدن کنترل‌های مبارزه با پول‌شویی و کاهش حساسیت سامانه‌های نظارتی را افزایش می‌دهد.

بانک مرکزی تأکید کرده است ارائه این خدمات به هر شکل و از هر طریقی توسط مؤسسات اعتباری مطلقاً ممنوع است و در صورت مباشرت یا مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم این مؤسسات در عرضه خدمات خرید و فروش برخط طلا، ارائه این خدمات باید به‌طور کامل متوقف شود.

این بانک همچنین هشدار داده است در صورت رعایت‌نشدن این دستورالعمل، اقدامات نظارتی و انتظامی مقتضی مطابق قوانین و مقررات علیه مؤسسه اعتباری و مدیران ذی‌ربط انجام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، مفاد این دستورالعمل طی بخشنامه شماره ۱۷۵۶۷۱ مورخ ۱۳ مهرماه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت