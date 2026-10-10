باشگاه خبرنگاران جوان - فتح‌الله جمیری در گفتگو با خبرنگاران درباره برگزاری رزمایش جان‌فدا در استان قم اظهار کرد: این رزمایش روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه در مسجد مقدس جمکران برگزار می‌شود و برای حضور گروه‌های مختلف مردمی، فرهنگی و دینی در این برنامه تمهیدات لازم در نظر گرفته شده است.

وی افزود: فراخوان عمومی این رزمایش از ساعت ۱۴ آغاز می‌شود و پیش‌بینی شده است شرکت‌کنندگان تا ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه در محل برگزاری مستقر شوند تا برنامه‌های پیش‌بینی‌شده طبق زمان‌بندی اجرا شود.

فرمانده سپاه امام علی بن ابی‌طالب(ع) استان قم با اشاره به انتخاب مسجد مقدس جمکران به‌عنوان محل برگزاری رزمایش گفت: با توجه به جمعیت پیش‌بینی‌شده و ضرورت استقرار تجهیزات دفاعی، انتخاب مکانی مناسب برای میزبانی از شرکت‌کنندگان و اجرای منظم برنامه اهمیت داشت و بر همین اساس مسجد مقدس جمکران برای برگزاری این رویداد در نظر گرفته شد.

جمیری با اشاره به ظرفیت‌های ویژه قم در اجرای این رزمایش بیان کرد: حضور گسترده روحانیت، حوزه‌های علمیه و گروه‌های فرهنگی در کنار ظرفیت بین‌المللی این استان، زمینه‌ای فراهم کرده است تا قم بتواند الگویی متناسب با جایگاه دینی و اجتماعی خود در زمینه مشارکت مردمی ارائه کند.



جان‌فدا ظرفیت مشارکت مردمی را گسترش می‌دهد



وی با بیان اینکه پویش جان‌فدا از بطن جامعه شکل گرفته است، افزود: استقبال مردم از این حرکت نشان می‌دهد آمادگی برای دفاع از کشور ظرفیتی گسترده در میان اقشار مختلف جامعه است و به مجموعه‌های رسمی و سازمانی محدود نمی‌شود.

فرمانده سپاه امام علی بن ابی‌طالب(ع) استان قم تصریح کرد: ظرفیت مشارکت مردمی در این حرکت، علاوه بر حوزه دفاعی، در زمینه‌هایی مانند امدادرسانی، خدمات اجتماعی، فعالیت‌های فرهنگی، درختکاری و سایر عرصه‌های مورد نیاز کشور نیز قابل استفاده است.

جمیری ادامه داد: بخشی از ظرفیت‌های شکل‌گرفته در این پویش نیز می‌تواند متناسب با نیازها و ضوابط مربوط، در کنار مجموعه‌های نظامی و دفاعی قرار گیرد و به تقویت توان پشتیبانی و سازمان‌دهی نیروهای مردمی کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی در رزمایش جان‌فدا گفت: بسیجیان، روحانیون، ائمه جماعات، دانشجویان، استادان، دانش‌آموزان، هنرمندان، مداحان، اصناف، مواکب و گروه‌های محلی می‌توانند متناسب با ظرفیت خود در این برنامه حضور یابند و جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی مردم قم را به نمایش بگذارند.



حوزه‌های علمیه در رزمایش نقش‌آفرینی می‌کنند



فرمانده سپاه امام علی بن ابی‌طالب(ع) استان قم با تأکید بر جایگاه حوزه‌های علمیه در این حرکت اظهار کرد: طلاب و روحانیون به دلیل ارتباط با گروه‌های مختلف جامعه از ظرفیت اثرگذاری اجتماعی برخوردارند و بهره‌گیری از این توان می‌تواند دامنه آثار فرهنگی و اجتماعی رزمایش را گسترش دهد.

جمیری با اشاره به حضور طلاب غیرایرانی از کشورهای مختلف در حوزه علمیه قم افزود: ظرفیت بین‌المللی حوزه، فرصتی برای انعکاس ابعاد گسترده‌تر این حرکت فراهم می‌کند و حضور بانوان طلبه، گروه‌های فرهنگی و اقشار مختلف نیز می‌تواند به غنای برنامه بیفزاید.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت خادمان حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران تأکید کرد و گفت: همراهی مجموعه‌های خدمت‌رسان و فرهنگی با دیگر گروه‌های مردمی می‌تواند به تقویت هویت فرهنگی رزمایش کمک کند.



ضرورت حفظ آمادگی در برابر تهدیدهای دشمن



جمیری با اشاره به شرایط کشور و ضرورت حفظ آمادگی در برابر تهدیدهای دشمن اظهار کرد: ملت ایران در دهه‌های گذشته فراز و نشیب‌های بسیاری را در مسیر مقابله با استکبار جهانی پشت سر گذاشته است و در شرایط کنونی نیز حفظ آمادگی، تقویت انسجام ملی و صیانت از دستاوردهای کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با یادآوری مجاهدت‌های رزمندگان در دوران دفاع مقدس و اشاره به شهادت فرماندهان، دانشمندان و رهبر شهید انقلاب در حوادث اخیر، بر ضرورت تداوم مسیر مقاومت و دفاع از کشور تأکید کرد.

فرمانده سپاه امام علی بن ابی‌طالب(ع) استان قم خاطرنشان کرد: اجرای این برنامه با همکاری مجموعه‌های مرتبط از جمله سپاه و سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر دستگاه‌های مسئول دنبال می‌شود و برگزاری مطلوب آن به هماهنگی میان نهادهای اجرایی و مشارکت گروه‌های مردمی نیاز دارد.

جمیری ابراز امیدواری کرد: رزمایش جان‌فدا با بهره‌گیری از ظرفیت حوزه‌های علمیه، روحانیت، بانوان، جوانان و دیگر اقشار جامعه، با نظم و کیفیت مطلوب برگزار شود و زمینه تقویت مشارکت مردمی، انسجام اجتماعی و آمادگی دفاعی را فراهم آورد.