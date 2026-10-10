باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - اداره کل هواشناسی گلستان با صدور اطلاعیه نارنجی از وقوع سیلاب و آبگرفتگی در پی بارش‌های نقطه‌ای در استان خبر داده بود.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی گلستان فعالیت این سامانه بارشی تا روز یکشنبه در استان ادامه دارد.

سمیه ملاحی کارشناس هواشناسی گلستان گفت: پیش بینی می‌شود روز یکشنبه با بیشینه دمای ۲۵ درجه خنکترین روز هفته باشد.

او گفت: دریا هم تا فردا شب مواج است و وزش باد شدید موقتی و گرد و غبار از پیامد‌های این سامانه خواهد بود.

ملاحی به هم استانی‌ها توصیه کرد: برای ترد در جاده‌های کوهستانی به علت وقوع پدیده مه احتیاط داشنه باشند و از نزدیک شدن به رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

او ادامه داد: بر اساس الگو‌های پیش بینی روز‌های دوشنبه و سه شنبه آسمان گلستان صاف تا قسمتی ابری و پایدار خواهد بود.