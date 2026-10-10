در پی انفجار در فرودگاه بین‌المللی ریاض، ده‌ها نفر زخمی و دست‌کم پنج نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - منبعی در بیمارستانی در ریاض اعلام کرد که در پی حادثه حمله موشکی به فرودگاه این شهر، تعدادی از مجروحان بستری هستند و دست کم ۵ نفر آنها به بخش مراقبت‌های ویژه هدایت شده‌اند.

این منبع افزود: «ده‌ها نفر زخمی شده‌اند که بیشتر آنها شهروندان سعودی هستند. دست‌کم پنج نفر از مجروحان که همگی سعودی‌اند، در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند».

ساعتی پیش خبرگزاری رویترز اعلام کرد انفجاری در فرودگاه بین‌المللی ریاض گزارش شده و «شمار زیادی از افراد» زخمی شده‌اند. یکی از شاهدان عینی گفت که شاهد وقوع انفجار بوده و پس از آن چندین نفر را دیده است که داخل فرودگاه روی زمین افتاده و زخمی شده بودند.

این حادثه در حالی رخ می‌دهد که عربستان از حملات نیرو‌های مستعفی یمن علیه جنبش انصارالله حمایت می‌کند.

فرودگاه ریاض هفته گذشته نیز دو بار هدف حمله قرار گرفته بود که به کشته شدن چهار نفر، زخمی شدن شماری دیگر و وارد آمدن خسارات سنگین به یک هواپیما انجامید.

بر اساس اطلاعات وب‌سایت ردیابی پرواز فلایت‌رادار۲۴، تمام پرواز‌های عازم ریاض یا به فرودگاه‌های دیگر تغییر مسیر داده یا لغو شد‌ه‌اند. در مقطعی نیز فقط یک بالگرد بر فراز فرودگاه مشاهده می‌شد.

فرودگاه از مسافران خواسته پیش از عزیمت، مستقیماً با شرکت هواپیمایی خود تماس بگیرند و وضعیت پروازشان را بررسی کنند.

گفته شده شرکت هواپیمایی کویت اعلام کرده که به دلیل «وضعیت امنیتی» در فرودگاه بین‌المللی ریاض پرواز‌های خود به مقصد و از مبدأ پایتخت عربستان را لغو کرده است.

پیش از این، شرکت‌های هواپیمایی اتحاد و قطر ایرویز نیز چندین پرواز میان مراکز اصلی خود و ریاض را لغو کرده بودند.

انصارالله اعلام کرده است که هواپیما‌های مسافربری باید از حریم هوایی عربستان دوری کنند و این حریم را منطقه عملیات نظامی خوانده است. این موضع پس از آن اعلام شد که دولت مستعفی یمن، تحت حمایت عربستان عملیاتی نظامی علیه انصارالله را آغاز کرد.

منبع: رویترز

برچسب ها: فرودگاه ریاض ، وقوع انفجار ، عربستان و یمن
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