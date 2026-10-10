دیدار تیم‌های فوتبال پیکان و شمس آذر قزوین در هفته هشتم لیگ برتر با تساوی به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در آخرین بازی از هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران تیم‌های فوتبال پیکان و شمس آذر قزوین در ورزشگاه شهید دستگردی به مصاف هم رفتند.

در دقیقه ۳۵ شروع مجدد سریع زارعی و ارسال بلند او به زمین پیکان، خط دفاعی میزبان را غافلگیر کرد. محمدمهدی منصوری توپ را کنترل کرد و رضا محمدی در ادامه ضربه‌ای به زیر توپ زد. درحالی‌که پورحمیدی از دروازه خارج شده بود، توپ پس از برخورد به زمین و پله شدن، به شکلی عجیب به تیرک افقی برخورد کرد در ادامه آرین شجاعی پای خود را تا بالای صورت رضا محمدی بالا آورد.

اعتراض بازیکنان شمس‌آذر باعث شد ادیبی برای بازبینی صحنه به سراغ VAR برود. پس از بررسی برخورد از زاویه‌های مختلف، تیم داوری تصمیم به اعلام پنالتی گرفت.

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در دقیقه ۴۰ میلاد سورگی از روی نقطه پنالتی دروازه پیکان را باز کرد و شاگردان وحید رضایی در نیمه اول با برتری به رختکن رفتند.

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در نیمه دوم حملات پیکان برای زدن گل تساوی بیشتر شد و بالاخره در دقیقه ۷۵  علی دهقان  با شوتی از پشت محوطه جریمه قفل دروازه شمس آذر را باز کرد.

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در ادامه حملات ۲ تیم منجر به گل نشد تا بازی با تساوی ۱ - ۱ به پایان برسد.

پیکان با این تساوی  ۹ امتیازی شد و در رده هشتم جدول قرار گرفت.

شمس آذر نیز با ۶ امتیاز در رده پانزدهم قرار دارد.

برچسب ها: پیکان ، شمس آذر قزوین ، لیگ برتر فوتبال
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