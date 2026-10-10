باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

۲ حمله رژیم صهیونیستی به غزه برای ترور یک فلسطینی + فیلم

تصاویر منتشر شده از هدف قرارگرفتن وجدی الصوص در دو حمله رژیم صهیونیستی را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - همانگونه که در تصویر مشخص است، رژیم صهیونیستی برای دومین بار  «وجدی الصوص» را هدف قرار می‌دهد.

مطالب مرتبط
۲ حمله رژیم صهیونیستی به غزه برای ترور یک فلسطینی + فیلم
young journalists club

راهپیمایی مردم صعده یمن در حمایت از فلسطین و محکومیت تجاوزات سعودی + فیلم

۲ حمله رژیم صهیونیستی به غزه برای ترور یک فلسطینی + فیلم
young journalists club

ائتلاف مخالفان نتانیاهو؛ تغییر نخست‌وزیر یا تغییر سیاست‌های اسرائیل؟ + فیلم

۲ حمله رژیم صهیونیستی به غزه برای ترور یک فلسطینی + فیلم
young journalists club

طوفان الاقصی؛ شکست راهبردی ترمیم‌ناپذیر رژیم

پربیننده‌ترین‌ها
تسلیم شماری از نیروهای ائتلاف سعودی به نیروهای مسلح یمن + فیلم
۸۹۷

تسلیم شماری از نیروهای ائتلاف سعودی به نیروهای مسلح یمن + فیلم

۱۸ . مهر . ۱۴۰۵
۲ حمله رژیم صهیونیستی به غزه برای ترور یک فلسطینی + فیلم
۷۳۴

۲ حمله رژیم صهیونیستی به غزه برای ترور یک فلسطینی + فیلم

۱۸ . مهر . ۱۴۰۵
توهین به تمدن ایران؛ پرده ای دیگر از دشمنی آمریکا با ملت ایران + فیلم
۵۴۱

توهین به تمدن ایران؛ پرده ای دیگر از دشمنی آمریکا با ملت ایران + فیلم

۱۸ . مهر . ۱۴۰۵
ورود واکسن‌های آنفلوانزای روسی، چینی و فرانسوی به داروخانه‌ها + فیلم
۵۰۰

ورود واکسن‌های آنفلوانزای روسی، چینی و فرانسوی به داروخانه‌ها + فیلم

۱۸ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha