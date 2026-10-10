چلسی در هفته ششم لیگ برتر انگلیس با نتیجه قاطع ۵ - ۱ از سد بورنموث گذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته ششم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال چلسی در ورزشگاه خانگی خود استمفوردبریج میزبان بورنموث بود.

شاگردان ژابی آلونسو بازی را طوفانی آغاز کرد و در دقیقه ۲ جردن هندرسون  با شوتی تماشایی دروازه بورنموث را باز کرد.

در دقیقه ۳ مورگان راجرز با ضربه فنی دروازه را باز کرد تا تا بازیکنان بورنموث کاملا شوکه شوند.

نیمه اول با برتری ۲ گله آبی پوشان لندنی به پایان رسید.

در نیمه دوم نیز چلسی بازی را تهاجمی آغاز کرد و  در دقیقه 46 پاس خوب پدرو نتو را ژائو پدرو را با شوتی زیبا به طاق دروازه چسباند تا اختلاف به 3 گل برسد.

اوانیلسون در دقیقه ۵۱ یکی از خورده بورنموث را جبران کرد تا تیم‌های امیدش برای بازگشت به بازی تقویت شود، اما چلسی بازهم دست از حمله کردن برنداشت و در دقیقه ۶۷ ژائو پدرو بازهم گلزنی کرد.

آبی پوشان لندنی در ادامه بازهم برای گلزنی عطش داشتند و در دقیقه ۷۰ جردن هندرسون ضربه کاشته اش را به زیبایی هرچه تمام تر تبدیل به گل کرد تا همچون ژائو پدرو دبل کند.

در نهایت شاگردان ژابی آلونسو با نتیجه قاطع ۵ - ۱ بورنموث را مغلوب کردند تا ۱۰ امتیازی شوند و به رده پنجم جدول صعود کنند.

بورنموث نیز با ۳ امتیاز در رده هفدهم جدول قرار دارد.

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نتایج سایر دیدار‌ها بدین شرح است: 

استون ویلا ۲ - ۲ برنتفورد

ایپسویچ تاون ۲ - ۱ فولام 

ساندرلند ۰ - ۲ برایتون

برچسب ها: لیگ برتر انگلیس ، چلسی ، بورنموث ، ژابی آلونسو
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