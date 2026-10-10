باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مقام‌های آمریکایی اعلام کردند در تیراندازی مرگبار در شهر اِری در ایالت پنسیلوانیا، دست‌کم ۹ نفر از جمله چند کودک کشته شدند و فرد مهاجم نیز با شلیک گلوله به خود جان باخت.

بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی به نقل از شبکه‌ ای‌بی‌سی نیوز، فرد مهاجم روز شنبه در داخل و بیرون یک خانه در شهر اِری تیراندازی کرد و سپس بر اثر شلیک گلوله به خود جان باخت.

ریک لورا، رئیس پلیس این حادثه را یکی از دشوارترین و دلخراش‌ترین صحنه‌هایی توصیف کرد که مأموران و بازرسان تاکنون با آن مواجه شده‌اند. او با اشاره به تلفات سنگین این حادثه گفت شرایطی که نیرو‌های تحقیقاتی در حال بررسی آن هستند، به‌شدت نگران‌کننده است.

مقام‌های مسئول تاکنون هویت قربانیان و فرد مظنون را اعلام نکرده‌اند. انگیزه این تیراندازی نیز هنوز مشخص نیست و تحقیقات برای روشن‌شدن جزئیات و عوامل منتهی به این حادثه ادامه دارد.

منبع: آناتولی