جانشین نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی کشور، تقویت قدرت ملی و شناخت دقیق شیوه‌های مقابله با تهدیدات را عاملی مؤثر در صیانت از استقلال و امنیت ایران دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان- امیر دریادار فرامرز بمانی روز شنبه در نیروی دریایی نوشهر با تأکید بر اهمیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی، اظهار داشت: موقعیت ژئوپلیتیکی، منابع ارزشمند و ظرفیت‌های راهبردی کشور، در کنار استقلال‌خواهی و ایستادگی ملت ایران در برابر زورگویی و زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر، از جمله عواملی است که اهمیت دفاع از منافع ملی و تقویت توان بازدارندگی کشور را دوچندان می‌کند.

جانشین نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه دشمنی قدرت‌های سلطه‌گر با ملت ایران در دوره‌های مختلف با شکل‌ها و بهانه‌های گوناگون ادامه داشته است، بر ضرورت شناخت دقیق دشمن و آگاهی از شیوه‌های مقابله با تهدید‌ها تأکید کرد و افزود: در چنین شرایطی، تقویت قدرت ملی و برخورداری از توانمندی‌های لازم برای صیانت از استقلال و امنیت کشور، ضرورتی انکارناپذیر است.

وی علم و فناوری را از مهم‌ترین پایه‌های قدرت و پیشرفت کشور دانست و با اشاره به جایگاه دانش در تمدن اسلامی، تصریح کرد: تاریخ ایران و جهان اسلام سرشار از دستاورد‌های دانشمندان بزرگی است که آثار علمی آنان نقش مؤثری در پیشرفت دانش بشری داشته است. ازاین‌رو، خودباوری علمی، تلاش برای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و پرهیز از خودکم‌بینی، باید در مسیر رشد و تعالی کشور مورد توجه قرار گیرد.

برچسب ها: نیروی دریایی ارتش ، امنیت ملی
خبرهای مرتبط
گفتگو با افسرناوبر مکران که استقبال دخترش از او پربازدید شد
فرمانده نیروی دریایی ارتش:
دشمن جرات تعرض به مرزهای آبی کشور را ندارد
امیر دریادار سیاری:
هیچگاه اجازه حضور بیگانگان در دریای خزر را نخواهیم داد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قدرت علمی و فناوری، زیربنای اقتدار و امنیت ملی است
پیروزی پاسارگاد نور و شاهین آمل در هفته دوم لیگ برتر فوتبال نونهالان کشور
آخرین اخبار
پیروزی پاسارگاد نور و شاهین آمل در هفته دوم لیگ برتر فوتبال نونهالان کشور
قدرت علمی و فناوری، زیربنای اقتدار و امنیت ملی است
خبر خوب برای جاماندگان سهام عدالت؛ واریز سود سنواتی آغاز شد
قهرمانی مازندران در مسابقات اسکیت رولبال انتخابی تیم ملی بانوان + فیلم
دستگیری عوامل سرقت محصولات کشاورزی و ادوات باغداری در حاشیه شهر جویبار
رگبار باران و رعد و برق شدید در راه مازندران
رونمایی از کتاب نامه شهدای مازندران
لزوم تجمیع زمین‌های خرد در مناطق بالادست
جانی تازه به آب بندان‌های مازندران