باشگاه خبرنگاران جوان- امیر دریادار فرامرز بمانی روز شنبه در نیروی دریایی نوشهر با تأکید بر اهمیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی، اظهار داشت: موقعیت ژئوپلیتیکی، منابع ارزشمند و ظرفیت‌های راهبردی کشور، در کنار استقلال‌خواهی و ایستادگی ملت ایران در برابر زورگویی و زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر، از جمله عواملی است که اهمیت دفاع از منافع ملی و تقویت توان بازدارندگی کشور را دوچندان می‌کند.

جانشین نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه دشمنی قدرت‌های سلطه‌گر با ملت ایران در دوره‌های مختلف با شکل‌ها و بهانه‌های گوناگون ادامه داشته است، بر ضرورت شناخت دقیق دشمن و آگاهی از شیوه‌های مقابله با تهدید‌ها تأکید کرد و افزود: در چنین شرایطی، تقویت قدرت ملی و برخورداری از توانمندی‌های لازم برای صیانت از استقلال و امنیت کشور، ضرورتی انکارناپذیر است.

وی علم و فناوری را از مهم‌ترین پایه‌های قدرت و پیشرفت کشور دانست و با اشاره به جایگاه دانش در تمدن اسلامی، تصریح کرد: تاریخ ایران و جهان اسلام سرشار از دستاورد‌های دانشمندان بزرگی است که آثار علمی آنان نقش مؤثری در پیشرفت دانش بشری داشته است. ازاین‌رو، خودباوری علمی، تلاش برای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و پرهیز از خودکم‌بینی، باید در مسیر رشد و تعالی کشور مورد توجه قرار گیرد.