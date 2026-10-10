سری دوم رشته‌محل‌های جدید و اصلاحات دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته آزمون‌های سراسری و دانشجو- معلم و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی سال ۱۴۰۵ منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیرو انتشار دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته برای رشته‌های با آزمون و همچنین دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۵ در تاریخ ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ و اطلاعیه تمدید و اصلاحات سری اول در ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵، اصلاحات و رشته‌محل‌های جدید (سری دوم) منتشر شد.

به اطلاع متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در آزمون‌های سراسری و دانشجو- معلم سال ۱۴۰۵ می‌رساند، متقاضیان می‌توانند پس از مطالعه دقیق دفترچه‌های راهنمای مذکور و مندرجات اطلاعیه فوق و این اطلاعیه، تا پایان روز یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به ثبت یا ویرایش کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

همچنین متقاضیان ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۵ نیز می‌توانند با توجه به دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی، اصلاحات مندرج در اطلاعیه فوق و این اطلاعیه، تا پایان روز یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته یا مشاهده و ویرایش کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

منبع: مهر

برچسب ها: انتخاب رشته کنکور ، کنکور
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انتشار سری دوم اصلاحات دفترچه‌های انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۵
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