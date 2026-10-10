مدیرکل پست قم گفت: پس از تهران، قم بالاترین ترافیک پستی را در کشور دارد و بیشترین حجم مرسولات،کتاب در نمایشگاه مجازی به این استان اختصاص یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان- ابوالفضل باقری‌منش، در نشست خبری به مناسبت روز جهانی پست گفت: شبکه پستی کشور با قدمتی دیرینه، گسترده‌ترین شبکه ارتباط فیزیکی میان مردم و حاکمیت است.

وی در ادامه با اشاره به تفاوت پست با سایر شبکه‌های ارتباطی تصریح کرد: بر خلاف ارتباطات مخابراتی که انتقال داده‌ها را بر عهده دارند، شبکه پست رسالت توزیع مویرگی و فیزیکی کالا و امانات را در دورافتاده‌ترین نقاط سرزمینی بر عهده دارد.

باقری‌منش خاطرنشان کرد: این ویژگی، پست را به ابزاری مهم برای خدمت‌رسانی به همه آحاد جامعه، به‌ویژه ساکنان مناطق دورافتاده، تبدیل کرده و نقش آن در ارتباط میان مردم و حاکمیت بی‌بدیل است.

خدمات پست تعطیل بردار نیست

وی از کارکنان پست قم به‌عنوان سربازان خط مقدم خدمت‌رسانی یاد کرد و افزود: پست استان قم در حوزه تاب‌آوری و ارائه خدمات، رتبه برتر را در سطح کشور کسب کرده است؛ در تمامی شرایط به‌ویژه دوران جنگ، خدمات بدون وقفه به شهروندان ارائه شده‌است.

وی گفت: در ایام مناسبت ها و در شرایط جنگ، مجموعه پست قم هیچ‌گونه تعطیلی نداشته و خدمات‌رسانی به‌صورت مستمر ادامه یافته است.

مکانیزه شدن پست قم با همکاری شرکت دانش‌بنیان

مدیرکل پست استان قم گفت:با اعتبار 30 میلیارد تومان ،مجموعه پست این استان که تا پیش از این به‌صورت دستی اداره می‌شد، طی یک ماه اخیر با همکاری یک شرکت دانش‌بنیان به‌طور ۱۰۰ درصد مکانیزه شده و فرآیند سورتینگ آن به دستگاه‌های پیشرفته مجهز شده است. هم‌اکنون تقسیم نقاط نیز در این مجموعه انجام می‌شود.

با راه‌اندازی این سامانه، سرعت جابه‌جایی مرسولات به ۳۵۰۰ مرسوله در ساعت رسیده و فضای لازم برای نصب تجهیزات نیز افزایش یافته است. پیش از این، تمامی مراحل سورتینگ به‌صورت دستی انجام می‌شد.

رتبه نخست قم در طرح «جی نف» هوشمندسازی نشانی‌های پستی کشور

باقری‌منش در ادامه به پروژه جی‌نف (احراز نشانی) اشاره کرد و گفت: این طرح به روز شهر، روستا و آبادی متصل شده و اکثر استان‌ها در آن فعال هستند. بانک اطلاعاتی جی‌نف داده‌محور است و از دهه هفتاد که کد پستی پنج‌رقمی به ۱۰ رقمی تبدیل شد، تحول اساسی در این حوزه ایجاد شده است.

یوی تصریح کرد: پیش‌تر نشانی‌ها به‌صورت جنب و کنار معابر تعریف می‌شد، اما اکنون نشانی دقیق معبر، کوچه و پلاک جایگزین شده است. استان قم در سال ۹۴ به‌عنوان پایلوت این طرح انتخاب شد و سال گذشته در طرح جی‌نف رتبه اول کشور را کسب کرد.

مدیرکل پست قم افزود: در حال حاضر ۳۱۷ هزار مکان در استان و ۸۷ هزار مکان در روستاها به سامانه جی‌نف متصل شده‌اند و تمام ۴۰۰ روستای استان در این سامانه پوشش داده شده‌اند.



وی تأکید کرد: کد جی‌نف با ساخت مسکن و توسعه شهری نیازمند به‌روزرسانی مستمر است و این بانک اطلاعاتی داده‌محور، ابزاری مهم برای حکمرانی به شمار می‌رود.

جایگاه برتر قم در حجم مرسولات صادراتی کشور

مدیرکل پست استان قم، با اشاره به نوسان حجم ترافیک پستی تحت تأثیر رویدادها، تغییرات فصلی و خریدهای اینترنتی اظهار داشت: روزانه بین ۱۵ تا ۲۰ هزار مرسوله از استان قم به سایر نقاط کشور صادر می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به افزایش حجم مرسولات در ایام پیک تصریح کرد: در مناسبت‌ها و ایام پیک ترافیک پستی، نظیر نمایشگاه‌های مجازی کتاب، این رقم تا ۲۵ هزار مرسوله در روز نیز افزایش می‌یابد.

باقری‌منش خاطرنشان کرد: این آمار نشان می‌دهد استان قم به لحاظ حجم مرسولات صادر شده ، در جمع ۱۰ استان برتر کشور جای دارد و نقش مهمی در شبکه توزیع پستی کشور ایفا می‌کند.

مبادله روزانه ۳۰ تا ۳۵ هزار مرسوله در استان

ابوالفضل باقری‌منش، مدیرکل پست استان قم، میانگین مرسولات وارده به استان را روزانه ۱۲ تا ۱۵ هزار مرسوله عنوان کرد و اظهار داشت: در مجموع، روزانه بین ۳۰ تا ۳۵ هزار مرسوله پستی در استان قم مبادله می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به ابعاد گسترده خدمات پستی در استان تصریح کرد: این حجم از مبادلات پستی نشان می‌دهد که روزانه دست‌کم ۶۰ تا ۷۰ هزار فرستنده و گیرنده به‌صورت مستقیم از خدمات پستی استان بهره‌مند می‌شوند.

باقری‌منش خاطرنشان کرد: این آمار، نقش مهم شبکه پستی قم را در ارتباطات روزمره مردم و تبادل کالا و امانات در سطح استان و کشور نشان می‌دهد.

سهم بالای خریدهای اینترنتی در ترافیک پستی قم

باقری‌منش،با تأکید پس از همه‌گیری کرونا در سال ۱۳۹۸ و گرایش گسترده جامعه به سفارش‌های برخط گفت:امروزه بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد ترافیک پستی قم را بسته‌ها و کالاهای خریدهای اینترنتی تشکیل می‌دهند و این تغییر، نشان‌دهنده تحول اساسی در ماهیت خدمات پستی است.

باقری‌منش خاطرنشان کرد: این تغییر رویکرد، ضرورت توسعه زیرساخت‌ها و خدمات متناسب با نیازهای جدید جامعه را دوچندان کرده و پست قم در مسیر هماهنگی با این تحولات گام برمی‌دارد.

جایگاه دوم قم در ترافیک پستی کشور

وی با اشاره به آمار ترافیک پستی استان افزود: پس از تهران، قم بالاترین ترافیک پستی را در کشور دارد و بیشترین حجم مرسولات کتاب در نمایشگاه مجازی به این استان اختصاص یافته است.

هوشمندسازی، تحول بنیادین پست قم

وی، هوشمندسازی و رهگیری برخط مرسولات را یکی از تحولات بنیادین پست عنوان کرد و اظهار داشت: با ارسال پیامک‌های لحظه‌ای و فراهم شدن امکان رهگیری مرسوله در سامانه‌های پستی، مشتریان می‌توانند در هر لحظه وضعیت سیر بسته خود را رصد کنند.

وی در ادامه با اشاره به دستاوردهای این هوشمندسازی تصریح کرد: این سامانه‌ها ضمن ایجاد شفافیت بالا در فرآیند توزیع، پاسخگویی ۲۴ ساعته و برخط کارکنان پست را نیز تسهیل کرده است.

باقری‌منش خاطرنشان کرد: هوشمندسازی خدمات پستی، گامی مهم در جهت افزایش رضایت مشتریان و ارتقای کیفیت خدمات این سازمان به شمار می‌رود و پست قم در این مسیر پیشگام است.

حرکت پست قم در مسیر بهره‌وری و و هوشمندسازی لجستیک

وی با تأکید بر بهره‌ور بودن پست افزود: هوشمندسازی لجستیک و استفاده از ربات‌ها در دستور کار قرار دارد تا خدمات با کیفیت و سرعت بیشتری ارائه شود.

مدیرکل پست قم خاطرنشان کرد: اشتغال‌زایی از طریق بخش خصوصی و توسعه تجارت الکترونیک از جمله راهبردهای مهم این مجموعه است.

مدیرکل پست قم، در بخش پایانی خصوص رسیدگی به شکایات اظهار داشت: سیستم‌های نظارتی پست شفاف است و شهروندان می‌توانند با در اختیار داشتن شماره رهگیری مرسوله، روند جابه‌جایی و هرگونه تأخیر یا آسیب را به‌صورت دقیق پیگیری کنند.



وی با اشاره به سامانه بازرسی افزود: بازرسی‌های این اداره کل در سامانه فواد ۱۲۸؛ راهنمای ثبت و پیگیری شکایات اداری انجام می‌شود و این امر بر شفافیت و نظارت دقیق بر عملکرد مجموعه می‌افزاید.