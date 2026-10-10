باشگاه خبرنگاران جوان - پس از بروز موضوعی حقوقی و اداری در ترکیه که به توقیف موقت هواپیمای EP-KPB انجامیده بود، این شرکت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی و کارشناسی خود و از طریق تعامل و هماهنگی مستمر با مراجع ذی‌صلاح و طرف‌های مرتبط، موضوع را با جدیت از مسیرهای قانونی پیگیری کرد.

این اقدامات با هدف رفع محدودیت ایجادشده، تعیین تکلیف وضعیت هواپیما و صیانت از حقوق و منافع شرکت در دستور کار قرار گرفت و در نهایت به رفع توقیف هواپیما انجامید.

در این فرآیند، تلاش‌ها و همکاری‌های ویژه سازمان هواپیمایی کشوری، وزارت امور خارجه و سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکیه نقش مؤثری در پیگیری موضوع و تسهیل روند رفع محدودیت ایجادشده داشت. شرکت هواپیمایی کاسپین ضمن قدردانی از حمایت‌ها، پیگیری‌های مسئولانه و همکاری مؤثر این مجموعه‌ها، نقش تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های ذی‌ربط را در پیشبرد این موضوع ارزشمند می‌داند.

همچنین، هماهنگی میان واحدهای ذی‌ربط و پیگیری‌های تخصصی و حقوقی شرکت، نقش مهمی در تعیین تکلیف وضعیت هواپیما و دستیابی به نتیجه داشت. شرکت هواپیمایی با تأکید بر ضرورت صیانت از دارایی‌ها و ظرفیت‌های عملیاتی خود، حل‌وفصل مسائل و موانع پیش‌آمده را همواره با رعایت الزامات قانونی و مقررات مربوطه دنبال می‌کند.

رفع توقیف این هواپیما، گامی مؤثر در تعیین تکلیف وضعیت آن و فراهم‌شدن زمینه بازگشت ظرفیت ناوگان به چرخه بهره‌برداری محسوب می‌شود.

شرکت هواپیمایی بر تداوم اقدامات لازم برای حفظ آمادگی عملیاتی ناوگان و استمرار برنامه‌های پروازی خود تأکید دارد.

با رفع توقیف، هواپیمای EP-KPB به ناوگان عملیاتی شرکت هواپیمایی بازگشت.

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