باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شرکت هواپیمایی کویت ایرویز روز شنبه اعلام کرد پرواز شماره «کی‌یو ۷۷۵» از کویت به ریاض و پرواز بازگشت آن با شماره «کی‌یو ۷۷۶» در دهم اکتبر لغو شده‌اند. این شرکت از مسافران خواست وضعیت پرواز‌های خود را پیگیری کنند و اعلام کرد تغییرات از طریق اعلان‌ها و پیامک به شماره‌های ثبت‌شده در زمان رزرو اطلاع داده می‌شود.

فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض نیز با صدور اطلاعیه‌ای از مسافران خواست پیش از عزیمت به فرودگاه، مستقیماً با شرکت هواپیمایی خود تماس بگیرند و وضعیت پروازشان را بررسی کنند. این فرودگاه درباره علت و جزئیات اختلال‌ها توضیح بیشتری ارائه نکرد.

این تحولات در پی افزایش نگرانی‌های امنیتی درباره پرواز‌ها و حملات اخیر به فرودگاه‌ها و تأسیسات عربستان رخ داده است. مقام‌های سعودی روز جمعه اعلام کردند در دو حمله روز پنجشنبه به تأسیساتی در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد و یک هواپیمای شرکت هواپیمایی سعودی، سه نفر کشته و شماری دیگر زخمی شدند.

به گفته سازمان کل هوانوردی غیرنظامی عربستان، فعالیت‌های فرودگاهی پس از این حملات از سر گرفته شد و تردد هوایی به وضعیت عادی بازگشت. انصارالله یمن نیز مسئولیت چندین حمله موشکی و پهپادی به فرودگاه ملک خالد و دیگر فرودگاه‌های عربستان را در روز‌های اخیر بر عهده گرفته است.

منبع: آناتولی