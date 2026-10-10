رئیس قوه قضاییه در پیامی شهادت دکتر نصرت افتخاری معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه آمده است: شهادت مظلومانه شهیده دکتر نصرت افتخاری، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان را به خانواده معظم شهیده، فرماندهی انتظامی کشور و همه نیرو‌های خدوم و جان‌برکفِ فراجا، تبریک و تسلیت می‌گویم.

رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: شهیده افتخاری، در مسیر خدمت به مردم، به‌ویژه مردم مناطق کمتر برخوردار، مجاهدت کرد و سر آخر نیز در همین صراط مستقیم به فوز شهادت نائل آمد.

محسنی اژه‌ای افزود: شهادت ایشان گواهی بر این حقیقت کتمان‌ناپذیر است که حوزه امنیت‌افزایی در کشور پیوندی ناگسستنی با قلوب مردم و گره‌گشایی از امور مردم دارد.

رئیس عدلیه گفت: خداوند این بانوی افتخارآفرین در عرصه امنیت‌افزاییِ مردم‌مدارانه را با شهدای شاخص محشور گرداند و ایشان را بر سر سفره‌ی پربرکت حضرت صدیقه طاهره (س) متنعم گرداند.